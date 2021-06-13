13 Haziran 2021, Pazar
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Türkiye'nin aşılama konusundaki başarılı süreci İtalya televizyonuna konu oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı , İtalyan RAİ Televizyonu'ndan TG3 ekibinin 'de yaptığı çekimleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler ." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Türkiye'nin aşılama konusundaki başarılı süreci İtalya televizyonuna konu oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Sağlık Bakanı İtalyan RAI Televizyonunun 'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

'ndan TG3 ekibi muhabiri , Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.

Bakan Koca'nın da paylaştığı haberde aşı timlerinin vatandaşlar ikna etmesinden övgüyle bahsedildi.

BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE

Koca paylaşımında videoda adı geçen 'ye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 33.316.749 oldu. 1.doz uygulanan kişi aayısı 19.667.490 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı 13.649.259 oldu.

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