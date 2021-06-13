Türkiye'nin aşılama konusundaki başarılı süreci İtalya televizyonuna konu oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Türkiye'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İtalyan RAI Televizyonunun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu Twitter üzerinden paylaştı.