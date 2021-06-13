Türkiye'nin aşılama konusundaki başarılı süreci İtalya televizyonuna konu oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalyan RAİ Televizyonu'ndan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin aşılama çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İtalyan RAI Televizyonunun Mardin'deki çekimlerinde aşı timlerinin köylerde nasıl başarılı bir şekilde insanları ikna ettiğini gösteren haber videosunu Twitter üzerinden paylaştı.
İtalyan RAI Televizyonu'ndan TG3 ekibi muhabiri Lucia Goracci, Mardin'in köylerinde aşı timlerinin nasıl çalıştığına ilişkin bir haber yaptı.
Bakan Koca'nın da paylaştığı haberde aşı timlerinin vatandaşlar ikna etmesinden övgüyle bahsedildi.
BAKAN KOCA: TEŞEKKÜRLER HALİSE TEYZE
Koca paylaşımında videoda adı geçen Halise Teyze'ye de teşekkür ederek "İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin'de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz. Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 33.316.749 oldu. 1.doz uygulanan kişi aayısı 19.667.490 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı 13.649.259 oldu.
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