Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Erdoğan, "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağım." dedi.