19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Aşıda yeni kademeye geçiliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika gelişmesini duyurdu

Aşıda yeni kademeye geçiliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika gelişmesini duyurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 18:20
Güncelleme:19.06.2021 18:20
Kovid-19 aşılamasında en son 35 olan yaş sınırı yarından itibari (20 Haziran 2021) 30'a indiriliyor. Son dakika gelişmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca mesajın, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." dedi.

Aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı programına yeni bir yaş grubunun daha eklendiği müjdesini verdi.

Bakan Koca, yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021

Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

TOPLAM AŞI SAYISI 40 MİLYONU GEÇTİ
Saat 16 itibarıyla Türkiye'de 40 milyon 745 bin 677 aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon, 415 bin 896, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 329 bin 781.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin aşısı Sinovac için yeni açıklama
Çin aşısı Sinovac için yeni açıklama
Başkan Erdoğan'dan AKINCI müjdesi
Başkan Erdoğan'dan AKINCI müjdesi
Başkan Erdoğan'dan İzmir’de HDP binasına yönelik saldırıya ilişki ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan İzmir’de HDP binasına yönelik saldırıya ilişki ilk açıklama
Bunlar PKK ile ittifak halindeler
"Bunlar PKK ile ittifak halindeler"
Aşıda yeni kademeye geçiliyor
Aşıda yeni kademeye geçiliyor
Başkan Erdoğan partililerle birlikte şarkı söyledi
Başkan Erdoğan partililerle birlikte şarkı söyledi
Başkan Erdoğan'ı Müslüm Gürses şarkısıyla karşıladılar
Başkan Erdoğan'ı Müslüm Gürses şarkısıyla karşıladılar
Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı A Haber'e konuştu
Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı A Haber'e konuştu
İstanbul'da deprem anı!
İstanbul'da deprem anı!
Son deprem sonrası Vali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Son deprem sonrası Vali Yerlikaya'dan ilk açıklama
Korkutan deprem sonrası ilk görüntüler
Korkutan deprem sonrası ilk görüntüler
İstanbul'da panik yaratan deprem!
İstanbul'da panik yaratan deprem!
Daha Fazla Video Göster