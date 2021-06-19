Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya'da! AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MİLLET İTTİFAKINA TEPKİ

Ülkemizdeki muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek vizyonları olmadığını milletimize anlatmamız lazım. Hep söylüyorum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz biz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin var mı? Öbür tarafta İP'in var mı? Yok zaten... Yaptıkları bir şey yok, sadece bunlar adı Millet olan İllet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimle bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum; Dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Bizim mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondan oraya çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletimize sesleniyorum. CHP'li İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, biz bu yolda milletin sesiyiz, bu yola böyle çıktık.

Yapacağımız çok şey var. Bu yatırımların hedef kitlesi, milletimizin ta kendisi. Bunların adı Millet ittifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet, zillet.

Bakın Gezi'de mesele ağaç değildi. Emniyet yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, hendek olaylarında mesele Kürt kardeşlerimiz değildi, 15 Temmuz'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarla mesele para pul değildi. Son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi. Hedef Türkiye'nin kazanacaklarıydı, hedef 2023 vizyonuydu. Hamdolsun milletimiz bu oyunu görmüş ve girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer almıştır.

Biz böyle 4'lü 5'li 6'lı 7'li bir çoklu, zillet ittifakı değiliz. Biz Cumhur İttifakı'yız ama Cumhur İttifakı'nın bir derdi, bir aşkı var. Biz vatan diyoruz, biz millet diyoruz. Türkiye, milletiyle, meclisiyle, tüm kurumlarıyla tek yürek, tek yumruk olarak kazanımlarına sahip çıkmıştır.