Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya'da! AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak." dedi. Başkan Erdoğan, "Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle..." diyerek tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.
Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak. Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.
"HER TÜRLÜ TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ"
Her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yılı 16 milyon turistle kapatmıştık, inşallah bu yılı daha iyi seviyeyi yakalayacağız. Gençler Antalya aynı zamanda ülkemizin en önemli şarkı şehirlerinden bir tanesidir. Bunun yanında en önemli tarım şehirlerinden biridir. Tarım üretiminde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Antalyamızın bu potansiyeli verimli kullanılması için gayret gösteriyoruz. Bu şehir giderek dünyanın gözbebeği oluyor.
3 BELEDİYEYE SU FİYATLARI TEPKİSİ
İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İşte dinledik... İstanbul'da da böyle Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak gibi bir şey söz konusu değil. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanlar bile yürütülmemektedir.
"BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVECEĞİZ"
Şimdi ben burada özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bir, ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber, kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Kardeşlerim genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum; Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Bu sıradan bir parti değildir, biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz.
Biz yola çıkarken ne dedik; Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın. Siz teşkilatımızda, teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti'yi yüzde 50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı az önceki şarkımızı söylerken de gördüm. Bu arada arkadaşlarım da onu hatırladı. Bu arada söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay o da rahmetli oldu ve 14 Haziran'da vefat etmiş. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
MİLLET İTTİFAKINA TEPKİ
Ülkemizdeki muhalefet partilerinden hiçbirinin eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek vizyonları olmadığını milletimize anlatmamız lazım. Hep söylüyorum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. 81 vilayette eserleri olan bir partiyiz biz. Bugün diğerlerinin böyle bir şeyi var mı? CHP'nin var mı? Öbür tarafta İP'in var mı? Yok zaten... Yaptıkları bir şey yok, sadece bunlar adı Millet olan İllet ittifakıyla bir şeyler yapıyor. Kimle bunlar ittifak halindeler? PKK terör örgütüyle ittifak halindeler. Dağdaki teröristlerle bir ve beraber olanlarla benim milletimin yol vermesi mümkün değil. Antalya'dan tüm milletime sesleniyorum; Dağdaki teröristlerle yan yana olan, omuz omuza olan, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapacağını söyleyenlere inanıyor musunuz? Bizim mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Salondan oraya çıkmaz ama şu anda bu salonda olmayan milletimize sesleniyorum. CHP'li İYİ Partili kardeşlerime sesleniyorum, biz bu yolda milletin sesiyiz, bu yola böyle çıktık.
Yapacağımız çok şey var. Bu yatırımların hedef kitlesi, milletimizin ta kendisi. Bunların adı Millet ittifakı ama bunların milletle bir alakası yok. Bunlar zillet, zillet.
Bakın Gezi'de mesele ağaç değildi. Emniyet yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, hendek olaylarında mesele Kürt kardeşlerimiz değildi, 15 Temmuz'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarla mesele para pul değildi. Son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi. Hedef Türkiye'nin kazanacaklarıydı, hedef 2023 vizyonuydu. Hamdolsun milletimiz bu oyunu görmüş ve girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer almıştır.
Biz böyle 4'lü 5'li 6'lı 7'li bir çoklu, zillet ittifakı değiliz. Biz Cumhur İttifakı'yız ama Cumhur İttifakı'nın bir derdi, bir aşkı var. Biz vatan diyoruz, biz millet diyoruz. Türkiye, milletiyle, meclisiyle, tüm kurumlarıyla tek yürek, tek yumruk olarak kazanımlarına sahip çıkmıştır.
EMEKLİ AMİRALLERE TEPKİ
100'e yakın emekli amiralin şu anda hesapları soruluyor. Sen emekli olmuşsun ya senin milletle, devletle ne işin var. İşine bak, bunların hesabını bu ülkenin yargısı size soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı aynı çerçevede görüyorum. Çeşitli örgütlerin teşkilatlarımıza yönelik saldırılarında vatandaşlarımızdan şehit olanlar olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan ses çıkmadı, çünkü bunlar saldırıya uğrayanlar kendilerinden başkasıyla görmezden gelirler ve hatta 'ohh' çekerler.
İZMİR'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız.
Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık.
Şimdi de Akıncı'yı üretiyoruz. Dünyada iki ülkede bilemediniz 3 ülkede olacak. Harp sanayinde savaş uçaklarını da yapacağız. Bütün bunları yaptıkça birileri yerinde duramıyor.
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