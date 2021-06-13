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İstanbul büyük depreme ne kadar hazır? CHP'li İBB kentsel dönüşümde gerekeni yapmıyor!

Olası büyük depremine megakentin yapı stoğu ne kadar dayanıklı? Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu? Detaylar özel haberinde...

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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İstanbul büyük depreme ne kadar hazır? CHP'li İBB kentsel dönüşümde gerekeni yapmıyor!

deprem kuşağında yer alıyor bu nedenle da olası büyük bir deprem riskiyle karşı karşya...

Ancak gelinen noktada yaklaşık 300 bin konutun acilen dönüşmesi gereken İstanbul'da istenilen seviyeye ulaşılamadı.

İstanbul'da yaşanacak muhtemel büyük bir depremde en çok etkilenecek ilçeler, aynı zamanda en yoğun nüfusa sahip olan noktalar...

İşte tam da burada Meclisi'nde AK Parti Grubu, Büyükşehir Belediye BaşkanI 'nun, kentsel dönüşümle ilgili seçim vaatlerini yerine getirmediğini ifade ediyor...

İBB AK Parti Grubunun bir diğer iddiası ise 2018 yılında yapılan bir anlaşma. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalayan İBB Yönetimi, 6 ilçede yaklaşık dört bin bağımsız bölümün dönüşümünü üstlendi. Ancak bu konuda da herhangi bir adım atılmadı.

Uzmanlar, şiddetli depremlerde yapı stoğunun sağlamlığının önemini vurguluyor

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