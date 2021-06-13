İstanbul büyük depreme ne kadar hazır? CHP'li İBB kentsel dönüşümde gerekeni yapmıyor!

İBB AK Parti Grubunun bir diğer iddiası ise 2018 yılında yapılan bir anlaşma. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalayan İBB Yönetimi, 6 ilçede yaklaşık dört bin bağımsız bölümün dönüşümünü üstlendi. Ancak bu konuda da herhangi bir adım atılmadı.

Uzmanlar, şiddetli depremlerde yapı stoğunun sağlamlığının önemini vurguluyor