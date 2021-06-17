18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Son dakika: İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye () Meclisi'nde, 'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Kurul'da, 'nin 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi görüşüldü. İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif edildi. Mecliste yaşanan tartışmalarda, CHP'li üyeler enflasyon ile birlikte girdi fiyatlarındaki artışı öne sürerek zam talebinde bulunduklarını ifade etti.

üyeler ise gecen ay yapılan zam teklifini Kasım ayında görüşülme kararı alındığı için teklifi iade edeceklerini belirtti.

İSKİ'nin, mecliste yaptığı 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla reddedildi.

CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ suya yüzde 23 zam istedi! CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI İSKİ SUYA YÜZDE 23 ZAM İSTEDİ!
CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ suya yüzde 23 zam istedi!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA