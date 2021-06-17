Son dakika: İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu bugün Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İBB Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Kurul'da, İSKİ'nin 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi görüşüldü. İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış teklif edildi. Mecliste yaşanan tartışmalarda, CHP'li üyeler enflasyon ile birlikte girdi fiyatlarındaki artışı öne sürerek zam talebinde bulunduklarını ifade etti.
AK Partili üyeler ise gecen ay yapılan zam teklifini Kasım ayında görüşülme kararı alındığı için teklifi iade edeceklerini belirtti.
İSKİ'nin, mecliste yaptığı 2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğuyla reddedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlkokul, ortaokul, liselerin karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? 18 Haziran'da karneler alınacak mı?
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilir?
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı, saat kısıtlaması...
- Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...
- Polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...
- Emekliye müjde geldi! Banka promosyonları değişti! Akbank, ING, Finansbank, Halkbank...
- Satan ecel terleri döktü! Fiyatlar düştü araba alacaklar gülecek! Sıfır ve ikinci el araçlarda beklenti...
- Kaçırılmayacak fırsatlar! 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
- Takdir teşekkür sınıfta kalma nasıl hesaplanır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf E Okul VBS girişi ile ortalama hesaplama ve takdir teşekkür hesaplama 2021
- Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...
- Beklenen paylaşım geldi! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...