İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duyurdu: İBB meclisinde müsilaj araştırma komisyonu kuruluyor!





"İSTANBULLULARI BİLGİLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Sorumluluk bilinciyle hareket ederek, İBB tarihinin en kapsamlı araştırma komisyonlarını kurduklarını açıklayan Göksu, "2016-2019 yılları arasında yürütülen yatırım projelerinin bugün ne durumda olduklarını tespit etmek. 2019-2021 yılları arasında yeni bir yatırım başlatılmış mıdır, başlatılmışsa ne tür bir bütçe ile yapıldığını uzmanlarca tespit edilerek kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ayrıca durdurulan projeler yüzünden kaç milyarlarca liranın çöpe atıldığını tespit edip İstanbulluları bilgilendirmek istiyoruz. İstanbul'u geleceğe taşıyacak projelerin ne durumda olduğunu dışarıdan onlarca uzmanın da çalışarak tespit ettikleri gerçeklerle İstanbulluları buluşturmak istiyoruz. Yatırım izleme ve takip komisyonunu kuruyoruz" dedi.

TOPLU ULAŞIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURUYORUZ

2 yıllık sürede ulaşım ile ilgili yeni yatırımların yapılmadığını söyleyen Tevfik Göksu, "Yeni projeksiyonlar ortaya koymak bir yana dursun, mevcut sistemi bile işletemediler. Bunun için tüm ulaşım yatırımlarını da içine alan Toplu Ulaşım Sistemi ile ilgili bir Araştırma Komisyonu kuruyoruz. B komisyonla, raylı sistemlerdeki yatırımlarda ortaya çıkan toplu taşımadaki mağduriyetlerin telafi edilme şekilleri, şehir içi ulaşımdaki bütün aktörlerin genel toplu ulaşıma nasıl entegre edileceği konusunda çalışma yapmak. Toplu taşımada yeni bir modelleme geliştirmek mümkün mü? Özellikle şu anda belli bir mağduriyet yaşayan otobüsten minibüse kadar bir model ortaya koymak mümkün mü? gibi 5 ana konuda çalışma yapacaktır" ifadelerini kullandı.