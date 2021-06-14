CHP'li İBB adalet önünde bir kez daha kaybetti! Hukuk zaferi

ADALET TARAFINDAN GEÇERSİZ KILINDI

Binlerce çalışan hem işlerinden çıkarılarak, işsiz bırakılarak mağdur ediliyor hem de "liyakatsiz, ATM memuru" gibi haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılıyordu diyen Miyasoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Böyle ithamlarla sosyal medya saldırılarına ben de maruz kaldım. Fakat bunlar hiçbir şekilde beni yıldırmadı. Onlar yalanlarıyla halkımızı kandırabilirler fakat bu söylenenlerin yalan ve iftira olduğu bir gerçek. Bu gerçeğin herkes tarafından duyulması ve yüce Türk adaleti tarafından tescil edilmesi için, beni haksız bir şekilde işten çıkaran İBB Kültür AŞ'ye karşı işe iade davası açtım. Aralık 2019'dan beri verdiğim hukuk mücadelesini 1 Haziran 2021'de kazandım.