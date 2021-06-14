CHP'li İBB adalet önünde bir kez daha kaybetti! Hukuk zaferi
'Bankamatikçi' iddialarıyla yaklaşık 15 bin kişiyi ekmeğinden eden CHP'li İBB yönetimi adalet önünde bir kez daha hezimete uğradı. İBB'nin 2019'da iştiraki Kültür AŞ.'de işten çıkardığı Eren Miyasoğlu açtığı işe iade davasını kazanarak bir hukuk zaferine imza attı. İşte haberin detayları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hukuk önünde yine kaybetti. Seçimlerden sonra çeşitli iddialarla çalışanlarını onur, şeref ve iş ahlaklarını zedeleyen söylemlerle işten atan İBB yönetimi adalet karşısında iddialarını bir türlü kanıtlayamadı.
İBB, 31 Ekim 2019'da işten çıkardığı Eren Miyasoğlu tarafından adalet önünde mağlup edildi. Bakırköy 27'nci İş Mahkemesi'nin önceki gün verdiği kararla Miyasoğlu işe iade davasını kazandı.
Eren Miyasoğlu, "Haziran 2017'de dramaturg – dramatik metin yazarı olarak girdiğim İBB iştiraki Kültür A.Ş'de, Aralık 2018'den 31 Ekim 2019'a kadar editör olarak çalıştım. Almış olduğum eğitimle, yapmış olduğum yayınlarla ve çalışmalarla bu görevlerde bulundum. Çalıştığım 2,5 yıllık süre içerisinde bir kamu çalışanı olarak, devletimize ve milletimize karşı yüklenmiş olduğum sorumluluğun bilincinde olarak görev yaptım. 2019 seçimlerinden sonra İBB'nin yönetimine gelen, partizanca davranmayacaklarına, çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle ve emeğiyle oynanmayacağına dair namus sözleri veren Ekrem İmamoğlu ve ekibi bu sözlerine aykırı birçok şey yapmıştır. Her fırsatta liyakatten dem vuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimi, liyakat ehli olan çalışanları dahi sebep göstermeksizin işten çıkarmıştır" dedi.
ADALET TARAFINDAN GEÇERSİZ KILINDI
Binlerce çalışan hem işlerinden çıkarılarak, işsiz bırakılarak mağdur ediliyor hem de "liyakatsiz, ATM memuru" gibi haksız ithamlarla karşı karşıya bırakılıyordu diyen Miyasoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Böyle ithamlarla sosyal medya saldırılarına ben de maruz kaldım. Fakat bunlar hiçbir şekilde beni yıldırmadı. Onlar yalanlarıyla halkımızı kandırabilirler fakat bu söylenenlerin yalan ve iftira olduğu bir gerçek. Bu gerçeğin herkes tarafından duyulması ve yüce Türk adaleti tarafından tescil edilmesi için, beni haksız bir şekilde işten çıkaran İBB Kültür AŞ'ye karşı işe iade davası açtım. Aralık 2019'dan beri verdiğim hukuk mücadelesini 1 Haziran 2021'de kazandım.
Herhangi bir somut delil ortaya koyamayan İBB Kültür AŞ, davanın uzaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bilirkişi raporu hazırlanması için kendilerinden istenen evrakların bir kısmını vermeyerek raporun akîm kalmasına sebep oldu. Eldeki yetersiz bulgulardan dolayı aleyhime hazırlanan bu bilirkişi raporuna rağmen haklılığım sayın mahkeme tarafından tescillendi ve davam kabul edildi.
Açtıkları davaları kazanan diğer işçi arkadaşlarımda olduğu gibi benim davamda da istinaf yoluna gidecek olan İBB Kültür AŞ, sebepsiz yere yapmış olduğu bu haksız feshin geçersizliğini istinaf mahkemesinden çıkan karardan sonra da kabul etmek zorunda kalacaktır. Sonuç olarak haksız bir şekilde yapılan bu işten çıkarma, yüce Türk adaleti tarafından geçersiz kılınmıştır.
Son söz olarak da şunu belirteyim: İşçiyim, haklıyım, kazanacağım!"
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