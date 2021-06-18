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Son dakika: İstanbul Arnavutköy’de gasp çetesine operasyon

Son dakika haberine göre ’de bir esnafı silahla tehdit edip 200 bin lirasını şantajla gasbeden 2’si kadın 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: İstanbul Arnavutköy’de gasp çetesine operasyon

Arnavutköy'de Ü.A., isimli esnaf 10 Haziran Perşembe günü polise giderek, işyerinde çalışan D.B. isimli kadının eşi S.N. ve akrabası olan M.Ö. ile iş yerine gelerek kendisinden tehditle 50 bin lira aldıklarını söyledi. Ü.A., daha sonra da şüphelilerin kendisine Sarıyer'de ormanlık alana götürerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalattığını ve bu senet karşılığında notere giderek aracını S.D. isimli şüpheliye devrettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyon da 2'si kadın toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden, D.B., S.A., ve S.D., serbest bırakılırken, M.Ö., ve S.N., tutuklandı.

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