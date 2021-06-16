Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı! 'Onun yanına gidiyorum' diyerek intihar etti
İstanbul Ataşehir'deki gasp dehşetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) öldüğü gasp dehşetinden bir saat sonra eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman Aydın'ın, 20'nci kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından olayın intihar olduğu tespit edildi. Süleyman Aydın'ın aşağıya atlamadan önce ablasına "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam yanına gidiyorum." dediği öğrenildi. Öte yandan Sibel Koçan'ın, içerisinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını evinden şirkete getirdiği ortaya çıktı. Holdingin banka hesaplarında yaşanan problem nedeniyle alacaklılara parasının holding binası içinde elden teslim edildiği öğrenildi. Bu bilgi üzerine polis, gaspçılara haber verilme ihtimaline karşılık paranın geleceğini bilen kişileri tespit etmeye çalışıyor.
SAS Holding'in Ataşehir'de bulunan binası önünde dün meydana gelen olayda yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, yanında bulunan bir şirket çalışanı ile birlikte gaspçıların saldırısına uğradı. Maskeli saldırganlar içinde 3.3 milyon lira bulunan çantayı vermek istemeyen Sibel Koçan'a ateş etmişler ve para dolu çantayla kaçtı. Olayda şirket çalışanı Aydın Mert de kolundan yaralandı. Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holding ortağı Süleyman Aydın, 20'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.
OLAYIN İNTİHAR OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Süleyman Aydın'ı eski eşinin gaspçılar tarafından öldürülmesinden sonra ablasını telefonla aradığı ve "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın bu telefon görüşmesinden sonra telefonuna ulaşılamadığı belirlendi. Yetkililer Süleyman Aydın'ın olay sırasında yalnız olduğunu güvenlik kamera görüntülerinden içeri kimsenin girip çıkmadığının tespit edildiğini belirttiler.
SORUŞTURMAYI ÖZEL EKİP YÜRÜTÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3.3 milyon liranın gasp edilmesi ve Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor. Özel bir ekip tarafından yürütüldüğü öğrenilen çalışmalarda olayla ilgili bir gözaltı bulunmadığını belirtti.
YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERASI İNCELENİYOR
Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın yaşandığı ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntülerini toplayarak titizlikle inceliyor. Yüzlerce saat görüntü içinde şüphelilere yönelik bir ipucu aranıyor. Olay sırasında maskeli oldukları belirlenen şüphelilerin yüzlerini tespit etmek için geriye dönük güvenlik kamera görüntüsü çalışılması yapıldığı ve şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Paranın çekildiği banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerinin de polis ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.
GASPÇILAR, EN SON KURTKÖY'DE GÖRÜLDÜ
Çantayı alıp kaçan gaspçılar en son Pendik Kurtköy'de görüldü. Polis, Plaka Tanıma Sistemleri'nden (PTS), en son Kurtköy'de olduğu belirlenen aracı bulmak için kentteki aynı model ve renkteki tüm araçları, mercek altına alındı.
Ataşehir Küçükbakkalköy'de dün yaşanan olayda, SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan, şirket çalışanı Aydın Mert ile içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks otomobiline binerken maskeli gaspçıların saldırısına uğradı. Çantayı almaya çalışan saldırganlar, kendilerine direnen Sibel Koçan'ı başından vurarak, öldürdü. Mert Aydın'ı da kolundan vurarak yaralayan saldırganlar, para dolu çantayı alıp, kaçtı.
İKİZ PLAKA ÇIKTI
Olayın ardından kaçan gaspçıların peşine düşen polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracın plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan incelemede plakanın ikiz plaka olduğu ortaya çıktı. Plakanın, tescilde farklı bir model araca kayıtlı olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, aynı model ve renkteki araçlara yoğunlaştı.
PTS KAYITLARI'NDAN KURTKÖY'DE OLDUĞU SAPTANDI
Ayrıca MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın izi sürüldü. Onlarca kameraya ait görüntüyü inceleyen ekipler, PTS'den aracın en son Pendik Kurtköy'de olduğunu tespit etti. Ancak aracın daha sonra kameralarca görüntülenmediği belirlendi.
Polis ekipleri, Pendik Kurtköy'de dün akşam saatlerinde içerisinde 3 kişi bulunan bir araç durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin olayla ilgisi olmadığı saptandı.
ESKİ EŞİN İNTİHARI DA ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan polis, Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın'ın intiharıyla ilgili olarak da güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aydın'ın intihar ettiği rezidansın girişindeki ve katlarda bulunan kameralar mercek altına alındı. Yapılan incelemede, olaydan önce Aydın'ın dairesine giren olmadığı belirlendi.
CENAZELER İZMİR'E GÖNDERİLDİ
Gasp, cinayet ve intiharla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan ikiliden Sibel Koçan'ın ölüm nedeninin 'ateşli silah', Süleyman Aydın'ın ise 'yüksekten düşme' olarak kayıtlara girdiği öğrenildi. Aydın'ın intihardan önce herhangi bir ilaç alıp almadığı ise, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
Koçan ve Aydın'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi.
ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN GASP EDİLEN 3.3 MİLYON LİRAYI EVİNDEN GETİRİYORMUŞ
Polis soruşturması sırasında Sibel Koçan'ın sabah saatlerinde evinden aldığı ve 3 ayrı paket halinde bölünmüş toplam 3 milyon 300 bin lirayı bir çantaya koyarak holding binasına getirdiği tespit edildi. Holdingin banka hesaplarında yaşanan sorun nedeniyle nakit paranın, gün içinde alacaklılara holding binası içinde elden dağıtılmasının planlandığı ortaya çıktı.
Bu gelişme üzerine polis paranın Sibel Koçan tarafından olayın meydana geldiği sabah Holding binasına getirileceğini bilen kişileri tespit etmek için çalışma yaptığı öğrenildi. Gaspçılara içerden paranın geleceğinin haber verilme ihtimaline karşılık yapılan çalışmada bir çok kişinin bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu belirtildi.
Öte yandan, polis şüphelilerin kaçtığı otomobilin peşine düştü. İkiz plaka yapıldığı öğrenilen araç güvenlik kamera görüntüleri kullanarak takip edilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda henüz otomobile ulaşılamadı.
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