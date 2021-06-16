Son dakika: İstanbul Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp dehşetinde saadet zinciri iddiası! 2 kişi hayatını kaybetti





Sibel Koçan'ın eski eşi ve iş arkadaşı olan Süleyman Aydın ise Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Polis her iki olayın bağlantısını çözebilmek için çalışma yürütüyor.