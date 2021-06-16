Son dakika: İstanbul Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp dehşetinde saadet zinciri iddiası! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan'ın dün gaspçılar tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturmada 'saadet zinciri' şüphesi üzerinde duruluyor. SAS Holding ve Koçan'ın eski eşi ve iş arkadaşı Süleyman Aydın'ın adı daha önce saadet zinciri ile gündeme gelmişti.
İstanbul Ataşehir'de SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın (40) dün gasp edilip öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Polis olay yerinde ayrıntılı inceleme yaparken, şirket çalışanlarının ifadeleri alındı. Gaspçıların kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.
Sibel Koçan'ın eski eşi ve iş arkadaşı olan Süleyman Aydın ise Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son verdi. Polis her iki olayın bağlantısını çözebilmek için çalışma yürütüyor.
40 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLARDI
Hürriyet'in haberine göre, SAS Holding ve Süleyman Aydın'ın adı 'saadet zinciri' ile 2019'da gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirket ödemeye yapmamaya başlamıştı. Saldırganların 'saadet zinciri' ile bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.
NE OLMUŞTU?
Merkezi Ataşehir'de bulunan holdingin yöneticisi Sibel Koçan, dün sabah şirket çalışanı Aydın Mert'le birlikte bankaya giderek 3.3 milyon lira çekti. İşkadını, parayı yanındaki çantaya doldurdu. Cipiyle saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy'deki holding binasına gelen Sibel Koçan'ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı. Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direndi. Aydın Mert de müdahale edince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Sibel Koçan'ı başından vurdu. Gaspçılar çantayı alarak kaçtı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Sibel Koçan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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