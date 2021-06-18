FETÖ elebaşının MİT hakkındaki sözleri ortaya çıktı! 1 MİT mensubu...

7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan bin 4 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasının detaylı ayrıntıları yer aldı. Başkanlığını Ahmet Uğuz'un yaptığı mahkemenin kaleme aldığı gerekçeli karar göre; MİT, FETÖ için daima ele geçirilmesi gerekli bir 'kale' pozisyonundaydı. 7 Şubat'a giden süreçte daha da önemli hale geldi.

1990'lı yılların başından itibaren kuruma nüfuz etme çalışmalarına hız kazandırdı. MİT'e, örgüt tarafından ilk sızma eylemi 1994'te gerçekleşti. Bir yıl sonra MİT Mahrem İmamlığına Murat Karabulut getirildi. İlerleyen süreçte, MİT'in merkez yerleşkesi, eğitim merkezi, doğu üniteleri ve İstanbul ünitesini hedef alacak çalışmalar yapmak üzere mahrem imamlar görevlendirildi.