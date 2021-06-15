Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti: Holding çalışanı kadını başından vurdular! Eski kocası intihar etti

ARAÇ İKİZ PLAKA ÇIKTI

Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.