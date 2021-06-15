15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti: Holding çalışanı kadını başından vurdular! Eski kocası intihar etti

Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti: Holding çalışanı kadını başından vurdular! Eski kocası intihar etti

'de bir şirket binası önünde kadını başından vuran gaspçılar, içinde  3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçtı. Görgü tanığı , "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
ABONE OL
Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşeti: Holding çalışanı kadını başından vurdular! Eski kocası intihar etti

Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet saat 09.40'da saatlerinde Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı.

İddialara göre SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta şirket binasından çıkarak lüks cipe binecekleri sırada yanlarına bir araç yaklaştı.



Silahlı 3 saldırgan para dolu çantayı almak istedi. Ancak Koçan direnince saldırganlar silahla ateş açtı. Koçan başından Mert ise kolundan yaralandı. Sibel Koçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

ARAÇ İKİZ PLAKA ÇIKTI
Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Görgü tanığı , "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu. Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ
Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi.

İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

GASP DEHŞETİ KAMERADA
Yaşanan silahlı gasp dehşeti güvenlik kamerasına yansıdı .Görüntülerde Sibel Koçan ve yanındaki Aydın Mert'in yanında hafif ticari araç duruyor. Araçtan 2 kişi iniyor. Direksiyon da ise diğer saldırgan yer alıyor. 2 kişi araçtan inerek para dolu çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada gaspçılarla Sibel Koçan ve yanındaki kişi arasında arbede yaşanıyor. Saldırganlar ateş ettikten sonra çantayı alıp kaçıyor.

Yarım milyonluk gasp nasıl çözüldü? YARIM MİLYONLUK GASP NASIL ÇÖZÜLDÜ?
İzmir'de yaşlı kadına iğrenç tuzak! İZMİR'DE YAŞLI KADINA İĞRENÇ TUZAK!
Ankara'da “Yarasa Kız” operasyonu! ANKARA'DA "YARASA KIZ" OPERASYONU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA