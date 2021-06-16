İstanbul’da holding çalışanı gasp edildi! Polis şüphelilerin peşinde

Dün Ataşehir'de sabah saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde holding çalışanı Sibel Koçan ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Sibel Kocan hayatını kaybetti. Peki zanlılar yakalandı mı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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