16 Haziran 2021, Çarşamba
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İstanbul’da holding çalışanı gasp edildi! Polis şüphelilerin peşinde
Dün Ataşehir'de sabah saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde holding çalışanı Sibel Koçan ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Sibel Kocan hayatını kaybetti. Peki zanlılar yakalandı mı? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.