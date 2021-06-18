18 Haziran 2021, Cuma
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İBB'nin suya yüzde 23'lük zam talebine Cumhur İttifakı dur dedi

Son dakika haberine göre; Büyükşehir Belediye Meclisi, ’nin suya yüzde 23’lük zam içeren teklifini AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddetti. Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili , “İstanbullunun hakkını korumaya devam edeceğiz” dedi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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İBB'nin suya yüzde 23'lük zam talebine Cumhur İttifakı dur dedi

) Olağanüstü Genel Kurulu, Sanat Merkezinde, Meclisi 1. Başkanvekili başkanlığında toplandı.

SU FİYATLARINA YÜZDE 23 ZAM İSTENDİ
Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

Mecliste yapılan tartışmalarda CHP'li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.

İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait 'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili , gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar 'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek, şunları ifade etmişti:

"İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek."

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