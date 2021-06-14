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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderler böyle karşılandı

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi. Başkan Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı. Kritik zirvesi öncesi Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 17:06
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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderler böyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahına giriş yaptı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderler böyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının gelmesiyle NATO karargahı önünde hareketli dakikalar yaşandı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderler böyle karşılandı

Başkan Erdoğan'ın yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderler böyle karşılandı

İLK GÖRÜŞME MACRON'LA

NATO zirvesi için karargaha giriş yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Liderler böyle karşılandı

İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın Macron ile yaptığı görüşmenin kareleri servis edildi.