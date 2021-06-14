Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

NATO karargahındaki kritik zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı. Trudeau, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da çoraplarıyla birçok yerde haber olmuştu.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 15:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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