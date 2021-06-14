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Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

NATO karargahındaki kritik zirveye katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yine çorapları ile gündem olmayı başardı. Trudeau, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da çoraplarıyla birçok yerde haber olmuştu.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 15:47
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Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!
Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!
Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

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Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!
Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun çorapları dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!
Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

Trudeau'nun çorapları daha öncede birçok kez haberlere konu olmuştu.

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Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!
Trudeau'nun renkli çorapları NATO zirvesine damga vurdu!

Trudeau, Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda da çoraplarıyla birçok yerde haber olmuştu.