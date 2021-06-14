Kritik NATO zirvesi! ABD ile hangi konular masada? Görüşmeden hangi sonuçlar çıkar?

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in açıklamaları:

"Ben bugün yapılacak görüşmelerden net sonuçlar çıkmasını beklemiyorum. Çok fazla çetrefilli konu var böyle bir görüşmede bunların üstesinden gelmek mümkün olamaz.

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara baktığımız zaman, ABD'nin tutumunu değerlendirdiğimiz zaman üstesinden gelinebilecek gibi olmadığını net şekilde görmemiz gerekebilir. Bu sorunun en önemli bölümüm Türkiye için beka sorunudur.