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Kritik NATO zirvesi! ABD ile hangi konular masada? Görüşmeden hangi sonuçlar çıkar?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için gittiği ’de kritik temaslarda bulunuyor. Akşam 18’de ise Başkanı ile görüşecek. Peki bu temaslarda gündemde neler var? ABD ile hangi konular masaya yatırılacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını canlı yayınına bağlanan Emekli Büyükelçi , Öğretim Üyesi Doç. Dr. ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Kritik NATO zirvesi! ABD ile hangi konular masada? Görüşmeden hangi sonuçlar çıkar?

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in açıklamaları:

"Ben bugün yapılacak görüşmelerden net sonuçlar çıkmasını beklemiyorum. Çok fazla çetrefilli konu var böyle bir görüşmede bunların üstesinden gelmek mümkün olamaz.

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara baktığımız zaman, 'nin tutumunu değerlendirdiğimiz zaman üstesinden gelinebilecek gibi olmadığını net şekilde görmemiz gerekebilir. Bu sorunun en önemli bölümüm Türkiye için beka sorunudur.

Ege, , PKK, ve sorunları var. Kongrenin aldığı kararları ön plana çıkararak bizi sıkıştırma yoluna gittiler. Net olmak gerekir, bunlar bahaneden öte bir şey değildir. Mesele S-400 değil aslında ABD açıkça 'Benim düşmanımla dost olamazsın' diyor.

raporlarına ve gelecek 140 yıl vizyonuna bakıldığı zaman net şekilde düşman olarak görünüyor. Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi ABD'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri bitirmesi konusu isteniyor. Her iki tarafın da taviz vereceğini düşünmüyorum."

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür'ün ifadeleri:

"Görüşmelerin ekonomik tarafı çok önemli. Jeopolitik sorunların hem küresel hem bölgesel hem de ülkemizin ekonomisine yönelik olarak yıpratıcı etkileri var. Türkiye'nin yaşadığı kur şoklarının perde arkasında ABD ile ilişkilerin gerilmesi ve diğer etkenler var.

Dış politikadaki gelişmelerin ekonomiye yansımaları oluyor. Bu tip görüşmelerden bir anda sonuç alınması çok gerçekçi değil. Masadaki tüm sorunların çözülmesi ya da bir anda ortadan kalkması çok kolay değil.

Dosya dosya ilerleyerek bir ortak zemin bulmak çok önemli. Diplomasi trafiğinin ekonomi alanına olumlu etkiler yaratabileceğini düşünüyorum. Bu daha gerçekçi bir bakış açısı olacaktır."

Nişantaşı üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz öne çıkan sözleri:

"Erdoğan- Biden görüşmesi ve , birliğe karşı yapılan meydan okumalara karşı 'biz varız' demek için önemli bir zirve. Yaşanan krizlere karşı Batılı liderler bir araya gelecek.

Türkiye ile ilişkileri tazeleme niyetinin olduğunu ve buna değer verildiğini görüyoruz. Türkiye'nin beka sorunu NATO'nun bölünmez bütünlüğünün bir parçası. Türkiye NATO'ya yapılan tehditlere karşı tatbikatlara destek verdi. Türkiye NATO'nun birliğine en önemli katkıyı sağlayan ülkelerden biri."

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