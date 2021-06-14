Kritik NATO zirvesi! ABD ile hangi konular masada? Görüşmeden hangi sonuçlar çıkar?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Brüksel’de kritik temaslarda bulunuyor. Akşam 18’de ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Peki bu temaslarda gündemde neler var? ABD ile hangi konular masaya yatırılacak? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz önemli değerlendirmelerde bulundu.
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in açıklamaları:
"Ben bugün yapılacak görüşmelerden net sonuçlar çıkmasını beklemiyorum. Çok fazla çetrefilli konu var böyle bir görüşmede bunların üstesinden gelmek mümkün olamaz.
Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlara baktığımız zaman, ABD'nin tutumunu değerlendirdiğimiz zaman üstesinden gelinebilecek gibi olmadığını net şekilde görmemiz gerekebilir. Bu sorunun en önemli bölümüm Türkiye için beka sorunudur.
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür'ün ifadeleri:
"Görüşmelerin ekonomik tarafı çok önemli. Jeopolitik sorunların hem küresel hem bölgesel hem de ülkemizin ekonomisine yönelik olarak yıpratıcı etkileri var. Türkiye'nin yaşadığı kur şoklarının perde arkasında ABD ile ilişkilerin gerilmesi ve diğer etkenler var.
Dış politikadaki gelişmelerin ekonomiye yansımaları oluyor. Bu tip görüşmelerden bir anda sonuç alınması çok gerçekçi değil. Masadaki tüm sorunların çözülmesi ya da bir anda ortadan kalkması çok kolay değil.
Dosya dosya ilerleyerek bir ortak zemin bulmak çok önemli. Diplomasi trafiğinin ekonomi alanına olumlu etkiler yaratabileceğini düşünüyorum. Bu daha gerçekçi bir bakış açısı olacaktır."
Nişantaşı üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz öne çıkan sözleri:
"Erdoğan- Biden görüşmesi ve NATO zirvesi, birliğe karşı yapılan meydan okumalara karşı 'biz varız' demek için önemli bir zirve. Yaşanan krizlere karşı Batılı liderler bir araya gelecek.
Türkiye ile ilişkileri tazeleme niyetinin olduğunu ve buna değer verildiğini görüyoruz. Türkiye'nin beka sorunu NATO'nun bölünmez bütünlüğünün bir parçası. Türkiye NATO'ya yapılan tehditlere karşı tatbikatlara destek verdi. Türkiye NATO'nun birliğine en önemli katkıyı sağlayan ülkelerden biri."
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