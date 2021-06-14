Türkiye NATO için neden önemli? Amanda Paul'dan flaş Türkiye yorumu
Kıdemli Politika Analisti Amanda Paul, Türkiye’nin NATO’ya katkılarına değindi. Adeta Avrupa’ya ders veren Paul, “Türkiye her zaman NATO içinde sadık bir müttefik olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Aslında Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkı sadece şimdi değil, on yıllar boyunca çok büyük olmuştur” ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanlığı Kıdemli Politika Analisti Amanda Paul'un Türkiye hakkındaki görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin yeteri kadar övgü almadığını ve hakkının yendiğini belirten Paul, "Türkiye NATO'nun sadık üyelerinden ve hep öyle olacak" dedi.
Kıdemli Politika Analisti Amanda Paul 2019'dan sonra gerçekleşen ilk NATO zirvesini değerlendirdi.
"TÜRKİYE YETERİ KADAR TAKDİR EDİLMİYOR"
NATO'nun görüşmeden önce değişim geçirmeye başladığını belirten Paul, "NATO'nun kurulma nedenleri önemli ölçüde değişti. Çünkü orijinal katı güvenliğe dayanmayan farklı türde güvenlik tehditleri içeren yeni bir çağa girdik." dedi.
Türkiye ve NATO arasındaki sorunları değerlendiren Kıdemli Politika Analisti Amanda Paul, "Son birkaç yılda bazı NATO üye ülkeleri ve Türkiye'nin aynı fikirde olmadığı bazı sorunlar olduğunu söylemek doğru olur. Ama benim bakış açım şu; Türkiye her zaman NATO içinde sadık bir müttefik olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Yani sadece Karadeniz'e ve Akdeniz'e baktığınızda bile Türkiye o bölgelerde Rus yayılmacılığına karşı ön saflarda yer alıyor. Ve bazen bunun yeterince takdir görmediğini düşünüyorum." İfadelerine yer verdi.
"MACRON SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYOR"
Amanda Paul Türkiye'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devamlı şikayet edildiğini dile getirdi.
Macron'un Türkiye'yi düşman gören tek isim olmadığını da vurgulayan Paul, "Sık sık bazı NATO müttefiklerinden mesajlar alıyoruz. Macron'dan bahsedeceğim sürekli Türkiye'den şikayet eden ve Türkiye'nin müttefik olmadığını söyleyen, Türkiye'nin ittifak üyelini sorgulayan tek kişi o değil. Ama bence büyük resme bakmak gerekiyor. Açıkçası, o Suriye'de gördüğü Türkiye'yi ve Doğu Akdeniz'de gördüğü Türkiye'yi kastediyor ve Türkiye'nin daha kötü bir rol oynadığı kanısına sahip. Yine de biraz daha incelikli bir duruşa sahip olmanız gerekiyor çünkü daha büyük resme bakarsanız aslında Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkı sadece şimdi değil, on yıllar boyunca çok büyük olmuştur. Macron'u da etkileyen diğer NATO müttefiklerine soracak olursanız farklı bir cevap alırsınız. Türkiye Avrupa'nın savunma güvenliğinin kalesi olmaya devam ettiğini söyleyecekler. Yeri doldurulamaz. Türkiye aynı zamanda NATO'daki tek Müslüman ülke. Bu bile başlı başına benzersizdir." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE ENGEL OLMAZ ENGELLERİ KALDIRIR"
Türkiye'nin NATO içinde alınan kararları engelleyen taraf olarak gösterilmesine karşı çıkan Paul, "Türkiye engellemez engelleri kaldırır" dedi.
Türkiye'nin memnun olmadığı halde bazı kararları onayladığını belirten Paul, "Bu yüzden bazen Türkiye'nin dış politikası ve Türkiye'nin NATO içindeki bazı kararları engellediğine ilişkin Türklere yönelik çok fazla eleştiri olduğunu düşünüyorum. Kararları engelleyen tek ülke Türkiye değil. Türkiye genellikle engelleri ve engeli kaldırır. Türkiye'nin geçmişte pek de hevesli olmadığı bazı konularda iş birliği yaptığını görüyoruz. Şimdi Baltık Hava Polis misyonuna yeniden katıldı. Bu bana Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki varlığını ve konumunu güçlendirme ihtiyacını iki katına çıkaracağımızı kabul ettiği izlenimini veriyor." İfadelerine yer verdi.
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