Türkiye NATO için neden önemli? Amanda Paul'dan flaş Türkiye yorumu

"MACRON SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYOR"

Amanda Paul Türkiye'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından devamlı şikayet edildiğini dile getirdi.

Macron'un Türkiye'yi düşman gören tek isim olmadığını da vurgulayan Paul, "Sık sık bazı NATO müttefiklerinden mesajlar alıyoruz. Macron'dan bahsedeceğim sürekli Türkiye'den şikayet eden ve Türkiye'nin müttefik olmadığını söyleyen, Türkiye'nin ittifak üyelini sorgulayan tek kişi o değil. Ama bence büyük resme bakmak gerekiyor. Açıkçası, o Suriye'de gördüğü Türkiye'yi ve Doğu Akdeniz'de gördüğü Türkiye'yi kastediyor ve Türkiye'nin daha kötü bir rol oynadığı kanısına sahip. Yine de biraz daha incelikli bir duruşa sahip olmanız gerekiyor çünkü daha büyük resme bakarsanız aslında Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkı sadece şimdi değil, on yıllar boyunca çok büyük olmuştur. Macron'u da etkileyen diğer NATO müttefiklerine soracak olursanız farklı bir cevap alırsınız. Türkiye Avrupa'nın savunma güvenliğinin kalesi olmaya devam ettiğini söyleyecekler. Yeri doldurulamaz. Türkiye aynı zamanda NATO'daki tek Müslüman ülke. Bu bile başlı başına benzersizdir." şeklinde konuştu.