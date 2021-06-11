Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir meslek grubuna daha aşı müjdesi! İsraf uyarısında bulundu
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda israf uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Her BIONTECH flakonu 6 saat içinde kullanılmalıdır. Randevunuzu aksatmayın." dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.
Her BIONTECH aşı flakonunda 6 KİŞİLİK, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 SAAT içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 yeni meslek grubunun daha aşılama takvimine dahil edileceğini açıkladı. Buna göre; kafe ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile avukatlar bugünden itibaren aşılanabilecek.
Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.
Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021
KAFE, LOKANTA VE RESTORAN ÇALIŞANLARI
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.
BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASINA BAŞLANIYOR
Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
AVUKATLAR DA AŞILANACAK
Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.
Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de avukatların bir kısmının daha önce aşı programına alındığını hatırlatarak, yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatların aşılarını olabileceğini söyledi.
Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 10, 2021
Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum.
"Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek. Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum."
PAZARTESİ 40 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK
Pazartesi günü 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek. Önümüzdeki hafta başında 4 milyon 200 bin doz daha Biontech aşısı getirilecek. Getirilecek aşılarla bu ayın sonuna kadar 20 yaş ve üzerinin aşılanması hedefleniyor.
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