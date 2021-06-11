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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir meslek grubuna daha aşı müjdesi! İsraf uyarısında bulundu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir meslek grubuna daha aşı müjdesi! İsraf uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı , aşıda israf uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Her BIONTECH flakonu 6 saat içinde kullanılmalıdır. Randevunuzu aksatmayın." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.

AŞILAMAYA YENİ MESLEK GRUPLARI DAHİL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 yeni meslek grubunun daha aşılama takvimine dahil edileceğini açıkladı. Buna göre; kafe ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ile avukatlar bugünden itibaren aşılanabilecek.

Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.

KAFE, LOKANTA VE RESTORAN ÇALIŞANLARI
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" dedi.

BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASINA BAŞLANIYOR
Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıkladı. "Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR DA AŞILANACAK
Bakan Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu, yarından itibaren tüm avukatların aşı olabileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de avukatların bir kısmının daha önce aşı programına alındığını hatırlatarak, yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatların aşılarını olabileceğini söyledi.

"Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek. Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum."

PAZARTESİ 40 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANACAK
Pazartesi günü 40 yaş ve üzeri de aşı programına dahil edilecek. Önümüzdeki hafta başında 4 milyon 200 bin doz daha aşısı getirilecek. Getirilecek aşılarla bu ayın sonuna kadar 20 yaş ve üzerinin aşılanması hedefleniyor.

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