'Alg patlaması' yalanı kısa sürdü! CHP'li İBB Haliç'i kaderine terk etti!

Nihayetinde 2020 yılı İBB Faaliyet Raporu bütün tartışmaları açıklar nitelikte veriler ortaya koydu. 2020 yılında 50 bin metreküp dip çamuru tarama hedefinin sadece yüzde 8,42'sinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yani mevcut İBB Yönetimi, AK Parti Döneminde projelendirilen ve başlatılan Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma işlemlerini, hazır kurulu sistemi dahi, yürütememiştir. 50 bin metreküp hedef; 4,2 bin metreküp gerçekleşme. Yüzde 91,58 hedeften sapma. Mevcut İBB Yönetiminin kendi dönemi olan 2020 yılı Faaliyet Raporu verileri İstanbul'da çok ciddi bir başarısızlık olduğunu gözler önüne sermektedir.