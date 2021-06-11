'Alg patlaması' yalanı kısa sürdü! CHP'li İBB Haliç'i kaderine terk etti!
2020 yılı Haziran ayında Haliç'te ortaya çıkan kirlilik görüntüleri ile ilgili İBB Yönetimi, "alg patlaması" olduğunu iddia etmişti. Ancak CHP'li İBB iştiraki İSKİ'nin 2020 yılı faaliyet raporuyla İstanbul'ın gözbebeği Haliç'in ihmal edildiği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haliç'in temizleme çalışmalarında ihmalkâr davrandığı ortaya çıktı. İSKİ'nin hazırladığı Faaliyet Raporu'na göre Haliç'te her yıl 50 bin ton çamur taraması yapmayı planlayan İBB, bu yıl yalnızca 4 bin ton çamur çıkardı.
Elde edilen verilerde İBB'nin Haliç dip çamuru taramasında sadece yüzde 8,42'lik başarı gösterdiği anlaşıldı. Faaliyet raporunda yer alan açıklamada ise, 'Tesis kurulumunda yaşanan bazı teknik aksaklıklar ve yapım işine verilen süre uzatımından dolayı hedeflenen çamur miktarının gerisinde kalınmıştır' ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
KABAHASANOĞLU: "CİDDİ BİR BAŞARISIZLIK SÖZ KONUSU"
AK Parti İBB Çevre, Yenilenebilir enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu:
"2019 mahalli seçimlerinin ardından Haliç'te yürütülen çamur tarama çalışmalarında yavaşlama olduğu medyada ve sosyal medyada çokça yer almıştı. 2020 yılı Haziran ayında yani tam bir yıl önce Haliç'te ortaya çıkan kirlilik görüntüleri ile ilgili İBB Yönetimi tarafından "alg patlaması" olduğu yönünde açıklamalar ile durum geçiştirilmeye çalışıldı.
Nihayetinde 2020 yılı İBB Faaliyet Raporu bütün tartışmaları açıklar nitelikte veriler ortaya koydu. 2020 yılında 50 bin metreküp dip çamuru tarama hedefinin sadece yüzde 8,42'sinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yani mevcut İBB Yönetimi, AK Parti Döneminde projelendirilen ve başlatılan Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma işlemlerini, hazır kurulu sistemi dahi, yürütememiştir. 50 bin metreküp hedef; 4,2 bin metreküp gerçekleşme. Yüzde 91,58 hedeften sapma. Mevcut İBB Yönetiminin kendi dönemi olan 2020 yılı Faaliyet Raporu verileri İstanbul'da çok ciddi bir başarısızlık olduğunu gözler önüne sermektedir.
Haliç, İstanbul'un gözbebeğidir. Başta Haliç olmak üzere derelerimiz, havzalarımız, göllerimiz ve denizlerimiz için gereken ne ise en büyük bir titizlikle yapılmalıdır" diye konuştu.
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