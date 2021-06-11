Son dakika: Gözler Başkan Erdoğan ile Joe Biden görüşmesinde! ABD ile masada 9 kritik başlık

Bir başka konu var o da S-400 hava savunma sistemi. Amerika Birleşik Devletleri bu savunma sisteminin NATO güvenlik sistemlerini tehdit ettiğini ifade etmişti ancak hale hazırda Yunanistan'da da S-300'ler var Rus yapımı kullanılan. Türkiye'nin bu konuda NATO sistemini tehdit etmediğine dair yine taleplerini bir kez daha iletiyor olacak.