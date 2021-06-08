Üniversite öğrencilerine son dakika aşı müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane'de 103,86, Kütahya'da 101,55, Ankara'da 99,50 oldu.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.