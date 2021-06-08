Üniversite öğrencilerine son dakika aşı müjdesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı son dakika açıklamasında "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" dedi. Bakan Koca gün içerisinde farklı meslek gruplarına yönelik aşılama sürecinin de başlayacağını duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı. Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 vaka, 557 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 836 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 899 bin 143, toplam vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, toplam vefat sayısı 48 bin 341, toplam ağır hasta sayısı 1044, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 173 bin 186 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 29 Mayıs-4 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane'de 103,86, Kütahya'da 101,55, Ankara'da 99,50 oldu.
Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.
İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1),
Ordu (68,39), Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51),
Siirt (50,28), Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34),
Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"
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