Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın
Koronavirüsle mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 45 yaş ve üzeri, pazartesiden itibaren de 40 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'ın konuğu olan Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit canlı yayında değerlendirdi.
Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in açıklamaları:
Biz aşılama programı için gereken hazırlıklarımızı yaptık talep ne kadar artarsa ona göre planlamamızı yaptık.
Aşıya olan talebin artması güzel bir durum. Bu ay çok yüksek kapasitede aşı yaparak belki de maskesiz ve mesafesiz günlerin altyapısını hazırlayacağız gibi duruyor.
Vatandaşlarımız
Vaatler yalan, hizmet sıfır! İstanbul'a ne yaptın İmamoğlu!
http://ahaber.im/wqgxnv_smt
aşı randevularını alıp gelsinler kapasite sıkıntımız yok.
Yaş grupları için aşılar başladı öte yandan farklı meslek grupları için aşı programı başladı. Bu artarak devam edecek.
Pandemiyi bitirmek ve maskesiz mesafesiz günlere merhaba diyebilmek için aşı randevularının alınması gerekiyor.
Bu günler vatandaşın ailelerine, çocukların okullarına kavuşacağı günlerin hazırlığı olacak. Ülke olarak sağlık altyapımız çok güçlü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
- Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
- Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...
- Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?
- Aylık 2.870 TL maaş! Ödemeden yararlanmak oldukça basit! Başvurular online olarak...
- Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...
- Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...