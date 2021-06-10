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Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın

Koronavirüsle mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Sağlık Bakanı , bugün 45 yaş ve üzeri, pazartesiden itibaren de 40 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını açıkladı. Gelişmeleri muhabiri Ramazan Almaçayır'ın konuğu olan . Dr. Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit canlı yayında değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın

Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in açıklamaları:

Biz aşılama programı için gereken hazırlıklarımızı yaptık talep ne kadar artarsa ona göre planlamamızı yaptık.

Aşıya olan talebin artması güzel bir durum. Bu ay çok yüksek kapasitede aşı yaparak belki de maskesiz ve mesafesiz günlerin altyapısını hazırlayacağız gibi duruyor.

Vatandaşlarımız

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aşı randevularını alıp gelsinler kapasite sıkıntımız yok.

Yaş grupları için aşılar başladı öte yandan farklı meslek grupları için aşı programı başladı. Bu artarak devam edecek.

Pandemiyi bitirmek ve maskesiz mesafesiz günlere merhaba diyebilmek için aşı randevularının alınması gerekiyor.

Bu günler vatandaşın ailelerine, çocukların okullarına kavuşacağı günlerin hazırlığı olacak. Ülke olarak sağlık altyapımız çok güçlü.

Aşı tedariki konusunda da sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız lütfen randevularını aşı için gelsinler.

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