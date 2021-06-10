Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın

Prof. Dr. Nurettin Yiyit'in açıklamaları:

Biz aşılama programı için gereken hazırlıklarımızı yaptık talep ne kadar artarsa ona göre planlamamızı yaptık.

Aşıya olan talebin artması güzel bir durum. Bu ay çok yüksek kapasitede aşı yaparak belki de maskesiz ve mesafesiz günlerin altyapısını hazırlayacağız gibi duruyor.