Son dakika: Aşılamada yeni eşik aşıldı! Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı. Öte yandan Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
Koronavirüs ile mücadelede en önemli koz olarak gösterilen aşıların uygulanması sürüyor. Türkiye'de de haziran ayı ile birlikte aşılamada gaza basıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre; birinci ve ikinci doz aşılamada 32 milyon eşiği aşıldı.
Bakan Koca, aşılamada bu ay içinde 40 yaşa da inileceğini bildirmişti.
45 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN AŞILAMA BAŞLADI
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda, 45 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar bugün itibarıyla aşılama programına dahil edildi. 45 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabilecek.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek pazartesiden itibaren de 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşı programına dahil edileceğini söyledi.
BİONTECH AŞISI AİLE HEKİMLİKLERİNDE DE UYGULANACAK
Pfizer-BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı artık hastanelerle birlikte aile sağlığı merkezlerinde de (ASM) uygulanabiliyor.
Uygulamanın aşılama hızını artıracağını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Günlük 200 bini ancak buluyorduk aşılama konusunda, ama saklama koşullarının değişimiyle günlük 800 bini geçen bir aşılama sayısına kavuşabiliriz. Böylece yaz aylarında toplumda bağışıklığı sağlamış olabiliriz. Bunun en önemli şartı halkımızın aşıya olan ilgisi olacaktır." dedi.
POZİTİFLİK ORANI VE AĞIR HASTA SAYISI SON BİR AYDA ÜÇTE BİRDEN FAZLA AZALDI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs'ta ise yüzde 5 seviyesine indi.
COVID-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs'ta 100 kişiden 4,2'sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti.
Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti. 31 Mayıs'ta uygulanan 219 bin 461 COVID-19 testinden 6 bin 493'ü pozitif çıktı.
Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.
3 Haziran'da COVID-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.
Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.
AĞIR HASTA VE HASTA SAYILARI
Sağlık Bakanlığı verileri, 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 arasında COVID-19 ağır hasta sayısında da üçte bir oranında azalma yaşandığını gösterdi.
Verilere göre, 7 Mayıs'ta 3 bin 260 olan ağır hasta sayısı, 10 Mayıs'ta 2 bin 983 oldu. Ağır hasta sayısı 21 Mayıs'ta 1977'ye, 7 Haziran'da ise 1060'a geriledi.
Aynı tarih aralığında, "COVID-19 belirtisi gösteren"leri ifade eden "hasta" sayısının 7 Mayıs'ta 2 bin 210 olduğu kayıtlara geçti. Hasta sayısı 10 Mayıs'ta 1734, 16 Mayıs'ta 920, 7 Haziran'da ise 500'ün altına inerek 495 kişi olarak belirlendi.
İLK AŞILAR BİLİM KURULU ÜYELERİNE YAPILDI
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk Kovid-19 aşıları 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.
Daha sonra "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre 14 Ocak'ta ülke genelinde toplumsal aşılamaya sağlık çalışanlarıyla başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek aşısını yaptırdı.
BAZI YAŞ GRUPLARI EVLERİNDE AŞILANDI
Sağlık çalışanlarının ardından diğer öncelikli grupların aşılanmasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilere aşı yapılmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş ve üstündekiler evlerinde aşılandı.
Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'tan itibaren 85 yaş ve üstündeki vatandaşların aşıları da evlerinde yapıldı.
Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.
Program dahilinde 25 Ocak'ta itibaren 80 yaş ve üstündekiler, 27 Ocak'tan itibaren de 75 yaş ve üstündeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.
Kovid-19'la mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat'ta 70 yaş ve üstündeki vatandaşlar da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş ve üstündekiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarının ilk dozunu olmaya başladı.
12 Şubat'ta ise 65 yaş ve üstündekiler ile bu kişilerin 60 yaş ve üstündeki eşlerinin birinci doz aşılarının uygulanmasına başlandı.
13 ŞUBAT'TA KABİNE ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY DEVLET YÖNETİCİLERİ AŞILANMAYA BAŞLANDI
Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 13 Şubat itibarıyla kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesinin sağlanması ve topluma örnek olunması amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetinin ardından, kabine üyeleri ve üst düzey devlet yöneticileri de aşılanmaya başlandı.
24 Şubat'ta Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.
Bu kapsamda ilk olarak köy okullarında görev yapan öğretmenler ile ana sınıfı öğretmenleri aşılanmaya başladı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarıyla başlayan toplumsal aşılamada, 28 Mart'ta yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.
RİSK GRUBUNDAKİ VATANDAŞLAR ÖNCELİKLİ AŞI OLMAK İÇİN SİSTEME TANIMLANDI
Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. Bu gruplar için aşılama 29 Mart'ta başladı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulaması doğrultusunda 20 Nisan'da 55 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına başlandı.
55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırdı.
31 MART'TA GAZETECİLER AŞILANMAYA BAŞLANDI
Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre riskli meslek grupları içinde basın kartı olan gazeteciler de 31 Mart'ta sisteme tanımlandı.
Bu kapsama giren gazeteciler randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Gazeteciler randevuları sırasında BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini tercih etti.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında muhtarların aşılanmasına da 4 Mayıs'ta başlandı.
40 yaş ve üstü avukatlar ise sisteme tanımlanmalarının ardından birinci doz aşılarını 5 Mayıs'tan itibaren oldu.
Aşılamada 13 Mayıs'ta yeni bir kademeye geçilerek, sağlık çalışanlarının eşlerine de aşı tanımlandı.
Bakan Koca'nın 27 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı duyurunun ardından, Kovid-19'la mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına 28 Mayıs'ta başlandı.
GELECEK PAZARTESİ 40 YAŞ ÜSTÜ AŞILANACAK
Öte yandan Bakan Koca, 9 Haziran'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamında 10 Haziran'dan itibaren 45 yaş ve üzeri vatandaşların, gelecek pazartesiden itibaren ise 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
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