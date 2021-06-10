Son dakika: Aşılamada yeni eşik aşıldı! Birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı





POZİTİFLİK ORANI VE AĞIR HASTA SAYISI SON BİR AYDA ÜÇTE BİRDEN FAZLA AZALDI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 Mayıs'ta 251 bin 194 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 20 bin 107'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 8'inin pozitif çıktığını gösteren bu veri, üç gün sonra yüzde 6, 12 Mayıs'ta ise yüzde 5 seviyesine indi.

COVID-19 test sayısının 219 bin 192 olduğu 20 Mayıs'ta 100 kişiden 4,2'sinin testi pozitif çıktı, vaka sayısı 9 bin 385 olarak kayıtlara geçti.

Testlerdeki pozitiflik oranının düşüşü mayıs sonuna kadar devam etti. 31 Mayıs'ta uygulanan 219 bin 461 COVID-19 testinden 6 bin 493'ü pozitif çıktı.

Haziran ayının ilk günü 223 bin 482 COVID-19 testi yapıldı. Bu testlerden 7 bin 112'si pozitif çıktı. Test yapılan 100 kişiden 3,1'inin "vaka" kayıtlarına girdiği 1 Haziran'dan sonra da düşüş devam etti.

3 Haziran'da COVID-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,9'u, 4 Haziran'da 2,7'si, 7 Haziran'da ise 2,5'i pozitif çıktı.

Veriler 7 Mayıs 2021-7 Haziran 2021 aralığında pozitiflik oranının üçte birden fazla azalarak yüzde 8'den yüzde 2,5'e düştüğünü ortaya koydu.