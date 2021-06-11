Son dakika: Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş: Anonymous adlı hesabın paylaşımları bütünüyle yalan!
Son dakika... Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş; sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Anonymous adlı hesabın Berat Albayrak’ı hedef alan paylaşımlarının bütünüyle yalan, operasyon amaçlı ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı. Göktaş, “Bunun bir örneği olan ve bu yazılarda belirtilen iş ve işlemlerin tamamı düzmece ve masabaşı işlerdir. Ayrıca daha önce de aynı operasyon hesabı tarafından servis edilen benzer (sözde) belgeler Deutsche Bank tarafından da yalanlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Anonymous adlı hesabın Berat Albayrak'ı hedef alan paylaşımlarının bütünüyle yalan, operasyon amaçlı ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.
(Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş)
"PAYLAŞILANLAR BÜTÜNÜYLE YALAN, OPERASYON AMAÇLI VE İFTİRADAN İBARET"
İsa Sinan Göktaş; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.
Göktaş, "Müvekkilimiz Sayın Berat Albayrak'ın yerli ve milli vizyonla kararlı şekilde uyguladığı politikaların; güçlü Türkiye yolculuğuna yaptığı büyük katkıları ve bu yolculuğu geri döndüremeyeceklerini gören odaklar, bunu hazmedemeyerek her gün asılsız iddialar dile getirmektedir" ifadelerini kullandı.
İsa Sinan Göktaş şunları söyledi:
"Bunun bir örneği olan ve bu yazılarda belirtilen iş ve işlemlerin tamamı düzmece ve masabaşı işlerdir. Ayrıca daha önce de aynı operasyon hesabı tarafından servis edilen benzer (sözde) belgeler Deutsche Bank tarafından da yalanlanmıştır."
"Paylaşılanlar bütünüyle yalan, operasyon amaçlı ve iftiradan ibarettir. Müvekkilimizin kişilik haklarına sistematik bir saldırı amacıyla yapılan bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır."
(ZEYNEL YAMAN / SABAH)
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