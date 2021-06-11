Son dakika: Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş: Anonymous adlı hesabın paylaşımları bütünüyle yalan!

Göktaş, "Müvekkilimiz Sayın Berat Albayrak'ın yerli ve milli vizyonla kararlı şekilde uyguladığı politikaların; güçlü Türkiye yolculuğuna yaptığı büyük katkıları ve bu yolculuğu geri döndüremeyeceklerini gören odaklar, bunu hazmedemeyerek her gün asılsız iddialar dile getirmektedir" ifadelerini kullandı.

İsa Sinan Göktaş şunları söyledi:

"Bunun bir örneği olan ve bu yazılarda belirtilen iş ve işlemlerin tamamı düzmece ve masabaşı işlerdir. Ayrıca daha önce de aynı operasyon hesabı tarafından servis edilen benzer (sözde) belgeler Deutsche Bank tarafından da yalanlanmıştır."

"Paylaşılanlar bütünüyle yalan, operasyon amaçlı ve iftiradan ibarettir. Müvekkilimizin kişilik haklarına sistematik bir saldırı amacıyla yapılan bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır."

(ZEYNEL YAMAN / SABAH)





