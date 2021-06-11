Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ | Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist'in (TKP/ML) kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusunun (TİKKO) içinde geçmiş dönemde sözde "merkez komite üyesi" olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katıldığı belirtilen H.K'nin dün Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığı, H.K'nin 1979'da örgüt mensupları ile çıkan çatışmada polis memuru Muammer Sencer'in şehit edildiği olayın faillerinden olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilmişti.

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