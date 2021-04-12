Yurt dışındaki rezerv ülkeye girince saldırı başlattılar! Eski bakan Masum Türker: Berat Albayrak başarılıydı





İşte Masum Türker'in açıklamalarından satır başları;



YURT DIŞINDAKİ REZERVLERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ

Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti. Neden? Bizim yurt dışındaki rezervlerimiz Türkiye'ye getirildi. Bunun farkına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti.



"BAKAN ATAMALARINI ETKİLEMEK İÇİN..."

Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu.