Yurt dışındaki rezerv ülkeye girince saldırı başlattılar! Eski bakan Masum Türker: Berat Albayrak başarılıydı
Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunun altını çizerken, bu saldırının hala devam ettiğini söyledi. Saldırının, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasıyla başladığını söyleyen eski bakan, "Bunun farkına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yönetiminin iyi olduğunu vurgulayan Türker, "Berat Albayrak'a herkes saldırıyor. Belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi." şeklinde konuştu.
Ekonomiden sorumlu Eski Bakan Masum Türker, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Bir dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığı görevini de yürüten Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini söyledi.
İşte Masum Türker'in açıklamalarından satır başları;
YURT DIŞINDAKİ REZERVLERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ
Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti. Neden? Bizim yurt dışındaki rezervlerimiz Türkiye'ye getirildi. Bunun farkına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti.
"BAKAN ATAMALARINI ETKİLEMEK İÇİN..."
Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu.
"BERAT ALBAYRAK BAŞARILIYDI"
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başarılı olduğunu vurgulayan Masum Türker, yönetimin de iyi olduğunu belirtti.
Berat Albayrak'a herkes saldırıyor. Belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi. Damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı.
DİĞER ÜLKELERDEKİ VARLIĞIMIZ VE YURT İÇİNE GETİRİLEN REZERVLER
Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırının arkasında Suriye ve diğer ülkelerde olan varlığımız ve döviz rezervlerinin yurt içine taşınmasının olduğunu belirtti.
Eski Ekonomi Bakanı, konuya ilişkin şöyle konuştu;
"O saldırının temelinde bizim Suriye'de ve diğer ülkelerdeki varlığımız ve döviz rezervlerinin, altınların Türkiye'ye getirilmiş olması var. Dolayısıyla (yurt dışındaki rezervler) bize tehdit olarak kullanılamadığı için Cumhurbaşkanı ya da diğer yöneticilerin sert çıkışlarına bir eylem yapamıyorlar eskisi gibi."
CHP'NİN KARA PROPAGANDASI
Türker, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kara propagandasına ilişkin konuştu.
Türkiye'nin 128 milyar dolar döviz rezervi yoktu. Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurt dışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek. Birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv, ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv.
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