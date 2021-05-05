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Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarını yurda nasıl getirdi? Hakan Topkurulu canlı yayında açıkladı

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Giriş: 05.05.2021 00:59
Güncelleme:05.05.2021 00:59
Ekonomist Hakan Topkurulu A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında Türkiye'nin altın rezervlerine değinirken Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yurt dışındaki altınları yurda getiriş hikayesini anlattı. Türkiye'nin S-400 alım kararını karşı, ABD'nin buna bir cevap vereceği dönemde altınların Türkiye'ye getirilmesine dikkat çeken Topkurulu, Türkiye'ye getirilen altın miktarını da açıkladı. İşte o anlar...
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