Son dakika: TBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika gelişmesi... Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorunun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan olan Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmasının ayrıntıları belli oldu.
TBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında (12 Haziran 2021 Cumartesi) "Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 10.06.2021 tarihli 90'ıncı birleşiminde karar verilmiştir" dendi.
YERALTI MADENLERİ KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Yer altı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışların karşılanması amacıyla destek verilmesine İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir
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