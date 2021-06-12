Son dakika: TBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında (12 Haziran 2021 Cumartesi) "Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 10.06.2021 tarihli 90'ıncı birleşiminde karar verilmiştir" dendi.