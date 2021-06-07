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Son dakika: Ahmet Şık'tan Başkan Erdoğan'a skandal tehdit! Küstah sözler: Bu devlet katildir yıkmamız lazım

Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili , 'li 'yla birlikte 'de eylem yaparken Başkan 'a skandal tehditlerde bulundu. Öte yandan Ahmet Şık, katıldığı bir yayında devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Küstah çağrıya sosyal medyadan tepkiler yağdı. 27. dönem milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Ahmet Şık'tan Başkan Erdoğan'a skandal tehdit! Küstah sözler: Bu devlet katildir yıkmamız lazım

'den milletvekili olduğu günden bu yana 'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili , 'de dün provokatif eylemlerde bulundu.

Öte yandan Ahmet Şık, katıldığı bir yayında devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi.

Şık, HDP Milletvekili 'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı. Polisin eyleme izin vermemesi sonrası Şık, burada Başkan 'a yönelik skandal tehditlerde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL TEHDİT!
Eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek skandal ifadeler kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada da yine Şık hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler dolayısıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloku vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

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