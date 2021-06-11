Meteoroloji ve AFAD'dan o illere kritik uyarı! Sel su baskını ve yıldırım...
Meteoroloji ve AFAD 10'dan fazla il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yıldırım, sel ve su baskınlarının görülebileceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak beklenen illeri açıkladı. Yurdun büyük bir bölümünde etkisini artıracak olan sağanak yağışlar günlük yaşamı da etkileyecek. Peki hangi illere yağmur yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada yıldırım ve su baskınlarına dikkat çekildi.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde'nin kuzeyi ile Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
DOĞU ANADOLU'DA 3 İLE UYARI
Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanağın etkisini sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zaman zaman çok kısa süreli sağanak etkili olan bölge genelinde havanın parçalı ve kuzey kesimlerin çok bulutlu olması bekleniyor.
Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Erzincan'ın batı ve kuzey kesimlerinde akşama kadar kısa süreli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 13, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 30, Erzincan ve Ağrı'da 27, Kars'ta 25, Erzurum'da 24, Ardahan'da 22 derece olacak.
4 BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1 SAATTE METREKAREYE 24 KİLOGRAM
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak geçişleri etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Aniden başlayan yağış kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Belediye ekipleri bazı bölgelerde tıkanan rögar kapaklarını açtı.
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