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Son dakika | CHP'li Sezgin Tanrıkulu devlete kasteden Ahmet Şık'a destek verdi: Canımızdır ve dostumuzdur

Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili , HDP'li 'yla birlikte 'de eylem yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal tehditlerde bulundu. "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Yasayla seçimle olacak iş değil. Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısı yapan TİP vekili Ahmet Şık’a destek CHP'li vekil 'ndan geldi. Tanrıkulu açıklamasında "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika | CHP'li Sezgin Tanrıkulu devlete kasteden Ahmet Şık'a destek verdi: Canımızdır ve dostumuzdur

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Yasayla seçimle olacak iş değil. Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısı yapan TİP vekili Ahmet Şık'a destek çıktı. Tanrıkulu, "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

Daha önce "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen TİP vekili Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaptı.

HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapan Şık, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" dedi.

Şık, katıldığı bir yayında da "Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ŞIK CANIMIZDIR DOSTUMUZDUR"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

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