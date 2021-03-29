İçişleri Bakanlığı'ndan terör destekçisi Ahmet Şık'a tokat gibi cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ahmet Şık''ın sosyal medya adresinden yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

PKK destekçisi Şık'a resmi sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Çataklı, "HDP'den milletvekili seçilen, birçok yasa dışı eylemin içerisinde bulunan, PKK heveslisi Ahmet Şık; Türk Polisi 8 Ocak'ta, bahsettiğin olayın ilgililerini gözaltı yaptı, 10 Ocak'ta tutuklama oldu... PKK'nın değirmenine su taşırken zamanı şaşırmışsın..." ifadelerine yer verdi.

TERÖR DESTEKÇİSİNDEN ALGI OPERASYONU

Twitter'dan bir video paylaşarak sorumlularına işlem yapılmadığı iftirasında bulunan Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı.

Şık paylaşımında, "Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar" diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor." ifadeleriyle algı operasyonu başlattı.