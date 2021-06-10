CHP'li İBB'deki kayıp at skandalında yeni gelişme! O müdürün memurluktan ihracı istendi





YILDIZ: ATLARLA İLGİLİ DAHLİM DE İMZAM DA YOK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldıray Yıldız, "İdareler kamu yararına işlem yapar ancak yapılacak disiplin soruşturmaların kanuna uygun şekilde yapılması gerekiyor. Burada 'görevi ihmal ve görevini yapmaması' denilmiş. Hangi görevi kötüye kullandığımız belirtilmemiş. Hiçbir suçun tanımı yok. Bir hırsızlık, yolsuzluk mu yapmışım? Böyle bir şey yok. Soyut bir iddiayla suçlamayla beni devlet memurluğundan çıkarmayı teklif ediyorlar. Atlarla ilgili dahlim de imzam da yok. Bu kişisel husumet sahiplerince yapılmış bir işlem. Beni bu şekilde cezalandırıyorlar" dedi.

