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AK Parti kayıp 978 at ile ilgili gerçekleri açıkladı! Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin bir balonu daha patladı

yönetimindeki CHP'li İBB'nin kayıp 978 at ile ilgili net bir açıklama yapmamasına cephesinden yanıt geldi. AK Parti resmi sosyal medya hesaplarından İBB'nin bir yalan balonunu daha patlatarak 978 ile ilgili gerçekleri tek tek açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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AK Parti kayıp 978 at ile ilgili gerçekleri açıkladı! Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin bir balonu daha patladı

CHP'li yönetimindeki (İBB) tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı.
978 atın para karşılığı satıldığı, bazılarının da telef edildiği iddialara ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li İBB, 224 atın bakımları esnasında öldüğünü duyurdu.

AK PARTİ GERÇEKLERİ AÇIKLADI

İBB'nin 978 at konusunda şeffaf bir açıklama yapamayarak yalan siyasetine başvurmasına 'den yanıt geldi.

AK Parti, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li İBB'nin bir yalan balonunu daha patlatarak 978 ile ilgili gerçekleri deşifre etti.

İşte konuya ilişkin AK Parti'den yapılan o açıklama;

#978AtNerede sorumuza İBB yönetiminin şeffaf bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Yine yalanlarına cevap vermek durumunda kalacağımızı düşünmemiştik. Kamuoyu vicdanı adına bir balonu daha patlatalım…

CHP'Lİ İBB'NİN UHDESİNDE

'ın atları satın alındıktan sonra sahiplendirme yetkisi İBB uhdesindedir. İBB talep etmediği müddetçe, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü'nün doğrudan sahiplendirme yetkisi yoktur.

Nitekim atlar sahiplendirilmeden önce İBB ve teslim edilen taraf arasında "AT SAHİPLENDİRME TAAHHÜTNAMESİ" imzalanmıştır. Bu belge dahi başlı başına sorumluluğun İBB ve ilgili tarafa ait olduğunun ispatıdır.


İddia edildiğinin aksine İl/İlçe Tarım Müdürlüğü'nün "denetim ve kontrol" yetkisi bulunmamaktadır. Yetkili olduğu konu, 5996 sayılı kanuna göre atların gerekli sağlık kontrollerini yapmaktan ibarettir.


ATLARDAKİ "ÇİP" MESELESİ

Çip meselesine gelirsek; Adalar'daki atlara, 2011 yılında çip takılmıştır. Atları "tanımlama numarası"ndan ibaret olan çiplerin "uzaktan veya uydudan takip edilmesi" gibi teknik bir özelliği yoktur.

İBB'YE ÇAĞRI: KAMUOYUNU AYDINLATIN

İBB yönetimi; sorumluluktan kaçan, mesuliyet kabul etmeyen ve yalan bilgilerle başkalarını suçlayan tavrından derhal vazgeçip; Adalar'ın atlarının akıbeti hakkında kamuoyunu aydınlatmalıdır.

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