AK Parti kayıp 978 at ile ilgili gerçekleri açıkladı! Ekrem İmamoğlu ve İBB'nin bir balonu daha patladı

İşte konuya ilişkin AK Parti'den yapılan o açıklama;



#978AtNerede sorumuza İBB yönetiminin şeffaf bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Yine yalanlarına cevap vermek durumunda kalacağımızı düşünmemiştik. Kamuoyu vicdanı adına bir balonu daha patlatalım…