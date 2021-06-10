Son dakika: CHP'deki taciz skandalında gerekçeli karar çıktı! Umut Karagöz genç kadını saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş
Son dakika haberine göre CHP Maltepe eski İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün (41), daha önce bir kafede birlikte çalıştığı 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla, “Nitelikli cinsel saldırı” ve “Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı yazıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında sanığın anlatımlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.
İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu sanık Umut Karagöz, 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
KAMERA KAYITLARINDA HER ŞEY ORTADA
Müşteki, sanık ve tanık beyanlarına yer verilen gerekçeli kararda, olay yeri kamera görüntülerinin çözümünü açıklayan bilirkişi raporunda müşteki Z.Y., sanık U.K. ve tanık Ö.K.'nın cafeye geldiklerinin, sonrasında Ö.K.'nın oradan ayrıldığının, müşteki Z.Y.'nin Ö.K.'yi yolcu ettikten sonra tekrar cafe bölümüne geldiğinin ve sonrasında sanık U.K.'nın cafenin kapısını kilitlediğinin görüldüğü belirtildi.
SAÇLARINDAN TUTUP YERLERDE SÜRÜKLEMİŞ
Gerekçeli karardaki bilirkişi raporunda aynı zamanda, bir süre sonra sanık U.K.'nın müşteki Z.Y.'yi saçlarından tutarak sürüklediğinin sanığın müştekiyi saçlarından ve omuzlarından tutarak süreklediğinin kamera kayıtlarına yansıdığı aktarıldı ve kafenin kameralarının bulunduğu alanda pantolonunu düzelttiği kaydedildi.
MAHKEME 'İNANDIRICI DEĞİL' DEDİ
Sanığın suçlamaları kabul etmediği aktarılan gerekçeli kararda, sanık Umut Karagöz'ün, Z.Y.'yi neden tuvalete sürüklediğine dair makul ve mantıklı açıklamalarda bulunamadığı ifade edildi. Müşteki Z.Y.'nin beyanlarının ayrıntılı ve samimi olduğu değerlendirilen kararda, müştekinin makul ve mantıklı cevaplar verdiği ve beyanlarının mahkemece inandırıcı bulunduğu vurgulandı.
MÜŞTEKİ BEYANLARI SAMİMİ BULUNDU
Müşteki Z.Y.'nin, masada bulunan bardakla sanık Umut Karagöz'ün kafasına vurduğunu ifade ettiğinin ve bu eyleminin, sanığın kendisinin üstüne gelmesi ve asılmasından dolayı yaptığını söylediğinin anlatıldığı kararda, Z.Y.'nin bu olayı anlatım biçiminin ve olay örgüsünün, hayatın olağan akışına uyumlu ve samimi bulunduğu belirtildi.
TANIK BEYANLARI SUÇU İŞLEDİĞİNİ DESTEKLEDİ
Gerekçeli kararda, müşteki Z.Y.'nin beyanlarıyla ilgili, 'Sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmaması, müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, olayın hemen akabinde, tanıklara olayı anlatması ve makul bir süre içinde adli makamlara olayı taşıması; ayrıntılı, samimi ve istikrarlı beyanları, dosyada mevcut bilirkişi raporu, kamera görüntülerinin de Z.Y.'nin iddialarını desteklemesi ve tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı suçları işlediği mahkemece kabul edilmiştir' denildi.
15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Gerekçeli kararda, sanık Umut Karagöz'ün yargılama sürecine yansıyan herhangi bir pişmanlığı olmadığına kanaat getirilerek hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve bu gerekçelerle, "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
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