Son dakika: CHP'deki taciz skandalında gerekçeli karar çıktı! Umut Karagöz genç kadını saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş

TANIK BEYANLARI SUÇU İŞLEDİĞİNİ DESTEKLEDİ

Gerekçeli kararda, müşteki Z.Y.'nin beyanlarıyla ilgili, 'Sanığa iftira atmasını gerektirir bir nedenin bulunmaması, müştekinin kendisine yönelik olumsuz sonuçları olabilecek böyle bir konuda yalan söylemesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, olayın hemen akabinde, tanıklara olayı anlatması ve makul bir süre içinde adli makamlara olayı taşıması; ayrıntılı, samimi ve istikrarlı beyanları, dosyada mevcut bilirkişi raporu, kamera görüntülerinin de Z.Y.'nin iddialarını desteklemesi ve tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmemiş ve üzerine atılı suçları işlediği mahkemece kabul edilmiştir' denildi.