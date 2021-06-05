İBB'nin at katliamını gözler önüne serdi: Öldü denilen atların ölüm belgesi yok!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetimini topa tuttu. Kabaktepe, İBB'nin finansal sorunları öne sürerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadığının altını çizerek, ''İBB'de para değil irade sorunu var.'' dedi. İBB sorumluluğundaki 978 atın kaybolması ve 226 atın bakımsızlıktan dolayı ölmesine de değinen Kabaktepe, ''Öldü denilen atların ölüm belgesi yok.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetiminin finansal sorunları öne sürerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığını hatırlatarak, "50 yıl önce 'petrol yok' diye petrol kuyularını kapatan zihniyetle, ulaşım tünellerini kapatan zihniyet aynı. İBB'de para değil irade sorunu var. İBB'nin Metrokent'ten Şehir Hastanesi'ne kadar olan yolu yapacacak parası mı yoktu?" diye sordu.
Osman Nuri Kabaktepe; "İstanbul'da 1994'te 4 tane içme suyu arıtma tesisi vardı; 2019'da 21'e yükselttik. 2 tane atık su arıtma tesisi vardı, 87'ye yükselttik. CHP'li İBB yönetimi ise 2 yılda sadece 'temel atmama töreni' yaptı" ifadelerini kullandı.
Kabaktepe, İBB yönetimine çağrıda da bulundu ve "Mevcut İBB yönetimine çağrımız; bu şehri yönettiğinizi göstermek için hizmet üretin. İstanbul'u yönettiğinizin ispatı sadece duvardaki resminiz olmasın, yaptığınız hizmetlerle anılın. Bir belediyenin yatırım kararları, Bakanlığın veya Cumhurbaşkanlığı'nın iznine tabi değildir. İstanbul'a hizmet etmek için izne ihtiyacınız yok. Projenizi hazırlayın, milletimize faydası varsa biz de destekleyelim. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı için kredi izni verilmişti. Yenidoğan-Hastane Metrosu'nun ise AK Parti döneminde öz kaynaklarla yapılması kararı alınmıştı. CHP'li İBB, bu hattı da borçlanarak yapmak istedi. Taşıma kapasitesinden daha fazla yük yüklerseniz onu taşıyamaz. Yönetimdeki beceri eksikliği siyasette kapasite baskısına dönüşüyor. Baskıdan kaçmak için görevlerini yerine getirmek yerine naylon algılara yöneliyorlar. CHP'li İBB yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na başvuruda bulunuyor. Dosyalar özensiz ve eksik hazırlanmış. Eksikleri tamamla gel deniliyor. İBB'de bunu 'projemizi reddettiler' diye pazarlıyor" ifadelerini kullandı.
'İBB'DE İRADE SORUNU VAR'
Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetiminin finansal sorunları öne sürerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığına dikkat çekti. Kabaktepe, "50 yıl önce 'petrol yok' diye petrol kuyularını kapatan zihniyetle, ulaşım tünellerini kapatan zihniyet aynı. İBB'de para değil irade sorunu var. İBB'nin Metrokent'ten Şehir Hastanesi'ne kadar olan yolu yapacacak parası mı yoktu? Tüm İstanbul yollarına astıkları 'İstanbul Senin' pankartlarına ayrılan bütçeyle bile yapılırdı o yollar" diye konuştu.
"'ÖLDÜ' DENİLEN ATLARIN ÖLÜM BELGESİ YOK"
İBB sorumluluğundaki 978 atın kaybolması ve 226 atın bakımsızlıktan ölmesine de değinen Kabaktepe, "978 at nerede diye sorduk. İBB yönetimi hala şeffaf bir açıklama yapmadı. Bu atlar nereye, kimlere, ne karşılığında verildi? Reklam filminde kullanılan 1 at hariç diğer atların ne durumda olduğu konusunda endişeliyiz. Öldü denilen atların ölüm belgesi yok. Kayıp denilen atlar hakkında bir tutanak yok. Atlar kamu parasıyla satın alındı ve adeta buhar oldu. Bu işin sorumlusu kim? Atların akıbeti nedir? Açıklayın" ifadelerine yer verdi.
'2 YILDA 5 KEZ ŞU ZAMMI İSTEDİLER'
Kabaktepe; İBB yönetiminin Mayıs ayı meclisinde ele alınan İSKİ Olağan Kongresi'nde 2019 yılında AK Parti tarafından getirilen 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nı kaldırmak istediğini de hatırlattı.
Kabaktepe, "Seçim zamanı 'suyu ucuzlatacağız' diyenler 2 yılda 5 kez suya zam istediler. En son meclis oturumunda ise yüzde 50 zam istediler. Hani her şeyi ucuzlatacaktınız? AK Parti dönemine ait usulsüzlük, yolsuzluk varsa buyursunlar adliye orada, savcılık orada. Evrak sallamaya gerek yok. Adresi bilmiyorlarsa söyleyelim, araçları yoksa taksi gönderelim.
CHP'nin itiraz ettikleri yapılmasaydı; İstanbul'da karşıya geçebilmek için 3 köprü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen herhangi biri yolda kalırdı. AK Partimizin pusulası, milletimizin istek ve beklentileridir. Eser ve hizmet siyasetine aralıksız devam edeceğiz" dedi.
"2 METRO DURAĞI AÇTILAR TEBRİK EDERİM"
Kabaktepe, İBB yönetimin reklam ve algıya dayalı yönetimine de göndermede bulundu ve "İstanbul'da güzel şeyler de oldu. Mesela sehven 500 bin ton asfalt döküldü. Maliyetinin 2 katına süt dağıttılar. 2 yılda 2 metro durağı açıldı. Tebrik ederim 2 durak yaptıkları için" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...
- Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
- BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...
- meb.gov.tr: LGS 2021 soruları ve cevapları burada! Sözel ve sayısal LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tam liste
- Deniz salyası nedir? Denizde müsilaj neden olur? Deniz salyası nasıl geçer, çözümü var mı?
- LGS lise taban puanları açıklandı mı? 2021 MEB lise taban puanlar ve yüzdelik dilimler belli oldu mu? Son durum...
- LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
- MEB duyurdu! Bu hafta karneler alınacak mı? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak?
- Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...
- Hızla yayılıyor! Türkiye'de de görüldü! MIS-C sendromu nedir? MIS-C hastalığı belirtileri neler?
- BİM'den yaz kampanyası! 8 Haziran 2021 Salı BİM Aktüel ürünler kataloğuna indirim furyası! İşte güncel liste...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...