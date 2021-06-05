İBB'nin at katliamını gözler önüne serdi: Öldü denilen atların ölüm belgesi yok!

Osman Nuri Kabaktepe; "İstanbul'da 1994'te 4 tane içme suyu arıtma tesisi vardı; 2019'da 21'e yükselttik. 2 tane atık su arıtma tesisi vardı, 87'ye yükselttik. CHP'li İBB yönetimi ise 2 yılda sadece 'temel atmama töreni' yaptı" ifadelerini kullandı.



Kabaktepe, İBB yönetimine çağrıda da bulundu ve "Mevcut İBB yönetimine çağrımız; bu şehri yönettiğinizi göstermek için hizmet üretin. İstanbul'u yönettiğinizin ispatı sadece duvardaki resminiz olmasın, yaptığınız hizmetlerle anılın. Bir belediyenin yatırım kararları, Bakanlığın veya Cumhurbaşkanlığı'nın iznine tabi değildir. İstanbul'a hizmet etmek için izne ihtiyacınız yok. Projenizi hazırlayın, milletimize faydası varsa biz de destekleyelim. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro Hattı için kredi izni verilmişti. Yenidoğan-Hastane Metrosu'nun ise AK Parti döneminde öz kaynaklarla yapılması kararı alınmıştı. CHP'li İBB, bu hattı da borçlanarak yapmak istedi. Taşıma kapasitesinden daha fazla yük yüklerseniz onu taşıyamaz. Yönetimdeki beceri eksikliği siyasette kapasite baskısına dönüşüyor. Baskıdan kaçmak için görevlerini yerine getirmek yerine naylon algılara yöneliyorlar. CHP'li İBB yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na başvuruda bulunuyor. Dosyalar özensiz ve eksik hazırlanmış. Eksikleri tamamla gel deniliyor. İBB'de bunu 'projemizi reddettiler' diye pazarlıyor" ifadelerini kullandı.



'İBB'DE İRADE SORUNU VAR'

Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetiminin finansal sorunları öne sürerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmadığına dikkat çekti. Kabaktepe, "50 yıl önce 'petrol yok' diye petrol kuyularını kapatan zihniyetle, ulaşım tünellerini kapatan zihniyet aynı. İBB'de para değil irade sorunu var. İBB'nin Metrokent'ten Şehir Hastanesi'ne kadar olan yolu yapacacak parası mı yoktu? Tüm İstanbul yollarına astıkları 'İstanbul Senin' pankartlarına ayrılan bütçeyle bile yapılırdı o yollar" diye konuştu.