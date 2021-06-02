Son dakika: İBB satın almıştı! Adalar'da ölen at sayısı 226'ya yükseldi! İşte vahşetin yeni fotoğrafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 at bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. Ölen at sayısı 226'ya yükseldi. Adalar Belediyesi, hayvanlara kayıt dışı ilaçlar kullandığı ifade edilen kendi personeli Veteriner Mustafa Ün'ü koruyup, "Belediyemiz Veteriner Hekimi Mustafa Ün, mahkeme kararına konu olan 2018 yılı işlemleri sırasında kurumumuzda görev yapmamakta olup, 2019 yılı ekim ayından beri belediyemizde çalışmaktadır.." iddiasında bulundu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 26 Aralık 2019 tarihinde Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlediği öğrenildi. Baskın sırasında Adalar Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Ün'ün görevde olduğu bildirildi.





BELEDİYE YALANA SARILDI

İBB sorumluluğundaki atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ederken, Adalar Belediyesi'nde ise skandallar bitmiyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıt dışı ilaç bulundurduğunu ve Veteriner Hemim Musafa Ün'ün bu ilaçları kullandığını tespit etti. Ortaya çıkan skandal sonrası belediye veteriner Ün'ü korumak için "Belediyemiz Veteriner Hekimi Mustafa Ün, mahkeme kararına konu olan 2018 yılı işlemleri sırasında kurumumuzda görev yapmamakta olup, 2019 yılı Ekim ayından beri Belediyemizde çalışmaktadır…" iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanakta yer alan bilgiler belediyelerin iddialarını çürüttü.