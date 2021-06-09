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Son dakika: Kanal İstanbul'da flaş gelişme! İlk kazma o tarihte vurulacak!

Son dakika haberine göre; projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Kanal 'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine 'ın da katılması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika: Kanal İstanbul'da flaş gelişme! İlk kazma o tarihte vurulacak!

projesinde ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu. Kanal 'un temeli 26 Haziran'da atılacak. 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bağlantılı , ikincisi , üçüncüsü , devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü planlandı.

6 KÖPRÜ YAPILACAK

kapsamında Büyükçekmece bağlantılı D-100, TEM, Kuzey Marmara, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanı bağlantısı D-20'de olmak üzere 6 köprü yapılacak.

Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılmasına yönelik çalışmalar olduğu öğrenildi.
Ayrıca 'sini yürütmek için bünyesinde da kurulacak.

Kanal İstanbul'un köprüler dahil toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, yeni yapılacak iki barajla İstanbul'un su havzaları artırılacak. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Kanal inşaatının ise 5.5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

, 'nin akıbetini merakla beklediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak şu sözlerle müjdeyi duyurmuştu:

"Süreç 11-12 yıldır ilerliyor. O günden bu güne işleyen bir süreç. Projeye stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayı sonunda Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz. Ardından 5 köprünün daha temeli atılacak. Öyle bir şehircilik projesi ki bu proje, bu kanalın her iki tarafında 250-300 binerlik konutlarla şehir içinde şehir oluşacak. Arkadaşlarımız 200 bilim adamıyla çalışmalar yürüttüler. de kararlı bir şekilde devam ederek, burada güçlü bir adımı atalım dedik. Kanal İstanbul Projesi'ni yerli yabancı çok güçlü konsorsiyumlarla devam ettireceğiz."

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