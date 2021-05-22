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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul için tarih verdi

Son dakika haberi... , "Ülkemizi lojistik bir üst haline getirecek projemizin haziran ayı itibariyla temelini atıyoruz." dedi. Öte yandan Kanal İstanbul'un 5 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Bakan Karaismaiioğlu, canlı yayında ilk kez Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini de paylaştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul için tarih verdi

, projesinin birebir ölçeğindeki fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Karaismailoğlu, mesajında, "Ülkemizi lojistik bir üst haline getirecek 'Kanal İstanbul' projemizin haziran ayı itibarıyla temelini atıyoruz" ifadesini kullandı.

KANAL İSTANBUL'UN RESMİ İLK KEZ PAYLAŞILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul ve diğer önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'un 5 yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyleyen Bakan Karaismaiioğlu, bu sayede güvenli bir alternatif su yolu oluşturulacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca, canlı yayında ilk kez Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini de paylaştı.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor. Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak.

NE KADAR SÜRE SONRA BİTECEK?
Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.

Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır.

KANAL İSTANBUL BİTİNCE NASIL OLACAK?
Bire bir ölçeğinde bir Kanal İstanbul resmi ilk kez paylaşıyoruz.Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir.

Kanal İstanbul'un resmi ilk kez paylaşıldı! KANAL İSTANBUL'UN RESMİ İLK KEZ PAYLAŞILDI!
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu A Haber'de ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU A HABER'DE

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