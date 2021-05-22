Kanal İstanbul'un resmi ilk kez paylaşıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu canlı yayında gösterdi

"CİDDİ YAPTIRIMLAR VAR"

Farklı finansman kaynakları yaratmak zorundasınız, daha geç bir vakitte yapmamak için çalışmalar yapıyorsunuz. Yap-işlet-devret modeliyle daha hızlı ve daha adil projeleri yapabiliyorsunuz. Yap-İşlet-Devretlerin önemli örneklerinden biride İstanbul Havalimanı'dır. İstanbul Havaliman'nın maliyeti 10 milyon euro. Ekonomik değeri olmayan bir alandı, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle bir alanı ekonomiye kazandırıyorsunuz, binlerce istihdam yaratıyoruz. Uçuş süreleri beklentinin üstüne çıktığı için beklenilenden daha kısa bir sürede gelir elde ettik.

Ülkemizin her yerinde ciddi yatırımlar var. Biz yerel kalkınmaya çok önem veren bir hükümetiz. Ülkemizin her bir noktasında çok ciddi yatırımlar var.

"2 DAKİKADA KARŞIYA GEÇİLECEK"

İyidere Lojistik Limanı'nda kullanılacak gerekli taşlar için 10 farklı bölgede araştırma yapıldı, burada kullanılacak en uygun taş orada bulundu. Doğa tabiata koruma aldı altına bazı yanlış tesebbüslere girildi. Biz sadece 13,5 hektarlık bir alanda sadece 2 yıl çalışacağız. Bu proje bittinde binlerce istihdam yaratılacak. Rizelilere İyidere Lojistik Limanı'nın yararlarını anlattık, hak verdiler.

Çanakkale Köprüsü yapıldığı zaman 2 dakikada karşıya geçilecek. Bu tip dev projeler 100 yıllarca kullanılacak, ülkemize değer katacak projeler.