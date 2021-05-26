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AK Parti, Kanal İstanbul hakkında muhalefetin yalanlarını tek tek kamuoyuna anlatacak

Kanal  Projesi için yürütülen yalan ve karalama kampanyalarına karşı AK Parti düğmeye bastı projesinin vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için bir kampanya yürütülecek. Kanal İstanbul'un neden ihtiyaç olduğu, 'ye kazandıracakları anlatılacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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AK Parti, Kanal İstanbul hakkında muhalefetin yalanlarını tek tek kamuoyuna anlatacak

'nin en büyük projesi olarak nitelendirilen Kanal projesinin en kısa sürede hayata geçeceği Başkan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Projeyle ilgili hazırlıklar devam ederken, bir taraftan da projeyi hedef alan saldırılara karşı da mücadele edilecek. Bu kapsamda AK Parti Projesini vatandaşa anlatmak için bir kampanya başlatacak.

45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olması hedeflenen Kanal İstanbul, bölge ve Türkiye için önemine vurgu yapılacak.

Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir ile İstanbul'un depreme hazırlık sürecini de hızlandırılacağı, projenin yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro hatları gibi ulaşım ağlarıyla bütünlük sağlayacağı kaydedilecek.

Ayrıca proje ile İstanbul boğazındaki gemi yükünün nasıl hafifleyeceği, kanalın Türkiye ekonomisine getireceği katkı anlatılacak ve projenin uluslar arası anlaşmalarla da aykırı olmadığına dikkat çekilecek.

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