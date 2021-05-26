AK Parti, Kanal İstanbul hakkında muhalefetin yalanlarını tek tek kamuoyuna anlatacak
Kanal İstanbul Projesi için yürütülen yalan ve karalama kampanyalarına karşı AK Parti düğmeye bastı Kanal İstanbul projesinin vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için bir kampanya yürütülecek. Kanal İstanbul'un neden ihtiyaç olduğu, Türkiye'ye kazandıracakları anlatılacak.
Türkiye'nin en büyük projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul projesinin en kısa sürede hayata geçeceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Projeyle ilgili hazırlıklar devam ederken, bir taraftan da projeyi hedef alan saldırılara karşı da mücadele edilecek. Bu kapsamda AK Parti Kanal İstanbul Projesini vatandaşa anlatmak için bir kampanya başlatacak.
45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olması hedeflenen Kanal İstanbul, bölge ve Türkiye için önemine vurgu yapılacak.
Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir ile İstanbul'un depreme hazırlık sürecini de hızlandırılacağı, projenin yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro hatları gibi ulaşım ağlarıyla bütünlük sağlayacağı kaydedilecek.
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