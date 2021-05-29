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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kanal İstanbul'un inşasına ne zaman başlanacak?

Başkan , Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çamlıca Kulesi'nin açılışından sonra Kanal projesine de değinen Başkan Erdoğan projeye ne zaman başlanacağına yönelik tarih verdi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. 'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle bir başka olacak" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kanal İstanbul'un inşasına ne zaman başlanacak?

Başkan , Açılış Töreni'nde Kanal projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

projesinin temelinin haziran ayı sonunda atılacağını belirten Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İnşallah 'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.

6 SENE SÜRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'da ihalelerin hepsinin bu yıl yapılacağını açıklamış, Haziran'da yapımına başlanacak köprüyle ilgili de şu bilgileri vermişti: "6 sene sürecek projede inşaat başladığı zaman ulaşım aksamamalı. Şu an mevcut 4 köprü var. Yapacağımız yeni köprü Sazlıbosna ve arasında olacak."

"5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. 'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi."

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