Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kanal İstanbul'un inşasına ne zaman başlanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çamlıca Kulesi'nin açılışından sonra Kanal İstanbul projesine de değinen Başkan Erdoğan projeye ne zaman başlanacağına yönelik tarih verdi. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kanal İstanbul projesinin temelinin haziran ayı sonunda atılacağını belirten Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.
6 SENE SÜRECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'da ihalelerin hepsinin bu yıl yapılacağını açıklamış, Haziran'da yapımına başlanacak köprüyle ilgili de şu bilgileri vermişti: "6 sene sürecek projede inşaat başladığı zaman ulaşım aksamamalı. Şu an mevcut 4 köprü var. Yapacağımız yeni köprü Sazlıbosna ve Hadımköy arasında olacak."
"5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. Avrasya'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi."
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