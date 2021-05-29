Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Kanal İstanbul'un inşasına ne zaman başlanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İnşallah Kanal İstanbul'u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.