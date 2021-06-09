Son dakika... Başkan Erdoğan: Suç örgütlerine bel bağladılar

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü FETÖ'nün kumpas projelerine de alet edilmişti. Aynı kürsü nice çarpıtmalarda da kullanıldı. Bu ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, terör örgütleri yetmemiş olacak ki suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimden onurunu ayaklar altına alıp koltuğunda oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendisine söylemelidir. Türkiye'de hiç kimsenin bu haysiyet fukaralarından ders almaya ihtiyacı yoktur. Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan demokrasi, sandık gibi kazanımlar darbelere rağmen ülkemizi en üst lige taşımıştır.

Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir. Biz demokrasiyi, hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil, milletimiz bunlara layık olduğu için tesis etme gayreti içinde olduk. Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi birilerinin yardımıyla değil, milletimizle göğüsledik.

"ONLARLA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK"

Hal böyleyken AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütleriyle de suç örgütleriyle göğüs göğüse mücadele eden parti biziz. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, sosyal mecra üzerinden değil, demokratik mecralarla yönetildiğini 2023'te bir kez daha göreceklerdir.

Bize iftira atan kesimlere baktığımızda arkalarında 3-4 örgütün bulunduğunu görürüz. Bunlardan biri PKK ve sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri FETÖ terör örgütüdür. Diğeri ise eskiden beri Ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bir de organize suç örgütü mensuplarını eklediler. Bunların hepsi aynı kaynaklardan beslenmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna tekrarlayan bir kısım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor.

FETÖ'den PKK'ya organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının iftiralarını Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe üzülüyoruz. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.