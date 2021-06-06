Türksat 5A ve Kanal İstanbul projeleri bu ay başlıyor!

Bu ay hizmete girecek Türksat 5A, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek 6 köprüden ilkinin temeli de bu ay sonunda atılacak.