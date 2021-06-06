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Türksat 5A ve Kanal İstanbul projeleri bu ay başlıyor!

kapsamında inşa edilecek 6 köprüden birinin temeli bu ay içerisinde atılacak. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Öte yandan 'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak hizmete girecek.  Uydu, 3 Mayıs'ta, hizmet vereceği 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Yaklaşık bir ay süren test çalışmalarının ardından Türksat 5A'nın bu ay hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Türksat 5A ve Kanal İstanbul projeleri bu ay başlıyor!

Bu ay hizmete girecek , televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde 'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Başkan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen kapsamında inşa edilecek 6 köprüden ilkinin temeli de bu ay sonunda atılacak.

Türkiye'de haziran ayı içerisinde iki önemli projenin heyecanı yaşanacak. Bu çerçevede, Projesi kapsamında yapılacak 6 köprüden ilkinin temeli ay sonunda atılacak, 3 Mayıs'ta yörüngesine yerleşen da hizmete alınacak. Türksat 5A uydusu, 8 Ocak'ta başarılı bir şekilde 'nin eyaletinde bulunan 'nden uzaya fırlatıldı. Uydu, 3 Mayıs'ta, hizmet vereceği 31 derece doğu yörüngesine ulaştı.

Yaklaşık bir ay süren test çalışmalarının ardından Türksat 5A'nın bu ay hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek Türksat 5A, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni "Ku-Band" kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.

500 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Söz konusu köprülerden ilkinin temeli de haziran ayı sonunda atılacak.

Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.

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