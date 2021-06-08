08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'ya darbe! Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı...

PKK'ya darbe! Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı...

Son dakika haberine göre: , terörle mücadelede yetkinlik ve kararlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi. PKK'nın kuluçka merkezi 'un sözde sorumlusunun, hâkimiyet kurduklarını sandıkları bölgede MİT'in operasyonuyla öldürülmesi PKK'yı şoke etti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
PKK'ya darbe! Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı...

, terörle mücadelede yetkinlik ve kararlılığını bir kez daha dünyaya gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörün kuluçka merkezi olarak 'u işaret etmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonla PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı , MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. İşte PKK'da büyük şokun ve paniğin detayları.

TERÖR ELEBAŞLARINA NET MESAJ: KAÇIŞINIZ YOK

Kritik önemdeki bu operasyonla, terör örgütüne ve destekçilerine hiçbir şekilde çıkış yollarının kalmadığı mesajı net şekilde verildi. Güvenlik uzmanları, teröristlerin bir numara olarak gördükleri Selman Bozkır'ın, kendi egemenlik alanı olarak düşündüğü bölgede dakikalar içinde öldürülmesinin PKK terör örgütü içinde büyük paniğe yol açtığını, örgüt içinde moral ve motivasyonun sıfıra indiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre erişim, takip, teşhis, tanıma ve imha süreçlerinin başarıyla geçilmesiyle Türk istihbaratı kabiliyet ve kapasitesini bir kere daha kanıtladı.

DESTEKÇİLERE DE MESAJ
Terör örgütü PKK/KCK'ya 90'lı yıllarda katılan terörist Bozkır, örgütün 'daki faaliyetlerini uzun yıllar organize etti. Örgütün Batılı ülkelerin istihbarat birimleriyle iletişimini sağlayan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle, Türkiye örgüt destekçisi Batılı ülkelere de mesaj verdi.



TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor. 'nın açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

koordinesinde sürdürülen Eren 13 Operasyonu kapsamında ise, -Merkez ilçesi bölgesinde düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDEN BİR TERÖRİST DAHA EKSİLDİ

Eren-1 Operasyonu kapsamında, - kırsalında 'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) birliklerince gerçekleştiren operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin 'gri' kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu 'Agit' kod adlı olduğu açıklandı. Teröristin 15 Mayıs 2020'de, Van'ın Özalp ilçesinde 'nun aracına yapılan silahlı saldırıda, bir belediye çalışanı ve bir vatandaşın şehit olduğu terör olayının faili olduğu tespit edildi.

MSB duyurdu: İki bölgede teröre darbe! MSB DUYURDU: İKİ BÖLGEDE TERÖRE DARBE!
Mahmur PKK için neden önemli? MAHMUR PKK İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Türkiye'den Irak'a flaş PKK-KCK-YPG mesajı TÜRKİYE'DEN IRAK'A FLAŞ "PKK-KCK-YPG" MESAJI
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı TÜRKİYE'YE GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİST YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA