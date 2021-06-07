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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2'si , 4'ü bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe

Milli Savunma Bakanlığı, 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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