Son dakika: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe

Milli Savunma Bakanlığı, 2'si Fırat Kalkanı, 4'ü Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandolarımız; 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz atışında bulunan toplam 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.