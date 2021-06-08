08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Özellikle 'nde ortaya çıkan müsilajla mücadele için , ''nın uygulanmasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgede tüm merkezi ve yerel yönetimlerin katılımıyla deniz temizlik çalışmalarının bugün başlatıldığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yayınlanan genelgede, müsilajdan kaynaklanan kirlilikle mücadele için 7 gün 24 saat esaslı çalışılacağı kaydedildi.

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Genelgede tüm kurum ve kuruluşların çalışma tamamlanıncaya kadar koordineli şekilde yürütülmesi istendi.

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Buna göre valililerin başkanlık edeceği Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde, ilgili tüm kurumların temsilcileri ile Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerin çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden çevreden sorumlu şube müdürü veya teknik personeller görev yapacak.

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

BERTARAF EDİLECEK

Genelgede, "Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir" denildi.

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

KARADENİZ'DE DE GÖRÜLDÜ

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de önceki gün küçük çaplı bir alanda deniz salyası görüldü.

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi.

Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla azot ve fosfor kullanılıyor. Marmara kadar yakın zamanda böyle etki göstermez ama kirliliğe devam edersek 3, 5, 30 yıl sonra biz de karşı karşıya kalacağız" dedi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA