Denizlerde müsilaj seferberliği! Valiliklere gönderildi: 7/24 görev yapılacak
Özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla mücadele için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Genelgede tüm merkezi ve yerel yönetimlerin katılımıyla deniz temizlik çalışmalarının bugün başlatıldığı belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yayınlanan genelgede, müsilajdan kaynaklanan kirlilikle mücadele için 7 gün 24 saat esaslı çalışılacağı kaydedildi.
Genelgede tüm kurum ve kuruluşların çalışma tamamlanıncaya kadar koordineli şekilde yürütülmesi istendi.
Buna göre valililerin başkanlık edeceği Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde, ilgili tüm kurumların temsilcileri ile Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerin çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden çevreden sorumlu şube müdürü veya teknik personeller görev yapacak.
BERTARAF EDİLECEK
Genelgede, "Bununla birlikte, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ve katı atık belediye birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir" denildi.
KARADENİZ'DE DE GÖRÜLDÜ
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de önceki gün küçük çaplı bir alanda deniz salyası görüldü.
Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla azot ve fosfor kullanılıyor. Marmara kadar yakın zamanda böyle etki göstermez ama kirliliğe devam edersek 3, 5, 30 yıl sonra biz de karşı karşıya kalacağız" dedi
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