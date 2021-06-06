MSB yayımladı! Türkiye'den Irak'a flaş "PKK-KCK-YPG" mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Terör örgütü PKK'nın peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında basın açıklaması yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK/YPG terör örgütünün Peşmerge güçlerine saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Kritik açıklamada Irak'a şu mesajlar verildi;

Hiç bir kutsalı olmayan, ipini tutanların istek ve arzusuyla kaos üreten ve kan döken PKK/KCK/YPG terör örgütü, Peşmerge güçlerine haince saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.