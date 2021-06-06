MSB yayımladı! Türkiye'den Irak'a flaş "PKK-KCK-YPG" mesajı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Terör örgütü PKK’nın peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında basın açıklaması yayımladı. Mesajda, "PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu alçak saldırısı, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtıdır." denildi. Açıklamada ayrıca terörle mücadele kapsamında "iş birliğine hazırız" ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Terör örgütü PKK'nın peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında basın açıklaması yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK/YPG terör örgütünün Peşmerge güçlerine saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği bildirildi.
Kritik açıklamada Irak'a şu mesajlar verildi;
Hiç bir kutsalı olmayan, ipini tutanların istek ve arzusuyla kaos üreten ve kan döken PKK/KCK/YPG terör örgütü, Peşmerge güçlerine haince saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.
PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu alçak saldırısı, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtıdır.
PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir.
Türkiye; bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır.
Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız.
Bu vesile ile PKK/KCK/YPG terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
ABD'DEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN PEŞMERGE'YE SALDIRISINA KINAMA
ABD, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan Peşmerge'ye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı Peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu.
ABD ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile çalışmaya devam edeceğini aktardı.
IKBY Peşmerge Bakanlığından dün yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.
Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.
IRAK'TA DEAŞ'A KARŞI KARA OPERASYONU BAŞLATILDI
Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'a karşı Diyala ile Süleymaniye vilayetleri arasındaki bölgelerde ortak kara operasyonu başlattığı bildirildi.
Irak ordusuna bağlı 52. Tugay ve 144. Peşmerge Birliği, DEAŞ'ın yuvalandığı Süleymaniye'nin Kifri ilçesine bağlı Zınane kasabası kırsalına birkaç yönden operasyon düzenledi.
Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ve bazı tünellerin tespit edildiği kaydedildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, kara operasyonuna DEAŞ karşıtı koalisyon içinde yer alan İtalya da savaş uçaklarıyla havadan destek verdi.
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